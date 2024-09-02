Ромео Бекхэм завершил футбольную карьеру в 22 года

Сын Бекхэма завершил карьеру футболиста — причина такого решения вас удивит
Сын легенды сборной Англии Девида Бекхэма решил завершить футбольную карьеру. 22-летний футболист играл в "Брентфорде".
Об этом сообщил портал Talksport.
Бекхэм-младший завершил карьеру
По информации источника, "Брентфорд" предложил Ромео Бекхэму новый контракт, но футболист отказался и завершил карьеру.
Начиная с января 2023 года, Бекхэм выступал за вторую команду "Брентфорда".
Источник утверждает, что Ромео завершил карьеру из-за работы топ-моделью. Бывший футболист уже подписал контракт с одним из лучших модельных агентств в Париже.
До дубля "Брентфорда" Ромео играл в США, где с 10 ассистами был лучшим ассистентом юношеского чемпионата МЛС.
Отметим, что Ромео играл во второй команде "Брентфорда" вместе с Егором Ярмолюком, но украинец пошел на повышение в первую команду.
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