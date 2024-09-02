Ромео Бекхэм завершил футбольную карьеру в 22 года

Девид и Ромео Бекхэмы. Фото: AP

Сын легенды сборной Англии Девида Бекхэма решил завершить футбольную карьеру. 22-летний футболист играл в "Брентфорде".

Об этом сообщил портал Talksport.

Читайте также:

Семья Бекхэмов. Фото: instagram.com/likeromeob

Бекхэм-младший завершил карьеру

По информации источника, "Брентфорд" предложил Ромео Бекхэму новый контракт, но футболист отказался и завершил карьеру.

Начиная с января 2023 года, Бекхэм выступал за вторую команду "Брентфорда".

Источник утверждает, что Ромео завершил карьеру из-за работы топ-моделью. Бывший футболист уже подписал контракт с одним из лучших модельных агентств в Париже.

До дубля "Брентфорда" Ромео играл в США, где с 10 ассистами был лучшим ассистентом юношеского чемпионата МЛС.

Отметим, что Ромео играл во второй команде "Брентфорда" вместе с Егором Ярмолюком, но украинец пошел на повышение в первую команду.

Напомним, Забарный выбрал клуб, в который уйдет из "Борнмута" — когда состоится трансфер.

Миколенко объяснил, почему выбрал Манчестер вместо Ливерпуля.

Скандал на Паралимпиаде — украинская спортсменка раскритиковала МОК.

Бущан может перейти в турецкий клуб в последний день трансферного окна.

У Цыганкова новая проблема в "Жироне", из-за которой он не может играть.