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Бекхэм подарил Месси на день рождения очень неспортивный подарок — фото

1 июля 2024 13:43
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Агабекян Карен
редактор
Бекхэм поздравил Месси с днем рождения бутылкой аргентинского вина
Лионель Месси и Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/davidbeckham/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Аргентинский звездный футболист Лионель Месси 24 июня отпраздновал свое 37-летие. Среди тех, кто его поздравил легенду, был Дэвид Бекхэм.

Со-владелец "Интер" Майами вручил своему футболисту неспортивный подарок, о чем Бекхэм сообщил в соцсетях.

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Легендарный футболист поздравил Месси большой бутылкой аргентинского вина бренда Catena Zapata.

"С днем рождения величайший. С днем ​​рождения, мой друг", — написал Бекхэм.

Лионель Месси и Дэвид Бекхэм
Лионель Месси и Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Отметим, что благодаря настойчивости Бекхэма Месси перебрался в "Интер", чем привнес большее внимание к МЛС.

Дэвид поздравил Месси в США, где Лионель вместе со сборной Аргентины выступает на Кубке Америки.

Лионель отпраздновал 37-летие в кругу игроков сборной и друзей из "Интера".

"Большое всем спасибо за поздравления! В этом году снова так совпало, что я праздную день рождение в расположении сборной… Малость отпразднуем и продолжим подготовку к нашей следующей игре. Обнимаю!" — написал Месси.

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