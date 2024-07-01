Бекхэм поздравил Месси с днем рождения бутылкой аргентинского вина

Бекхэм подарил Месси на день рождения очень неспортивный подарок — фото
Аргентинский звездный футболист Лионель Месси 24 июня отпраздновал свое 37-летие. Среди тех, кто его поздравил легенду, был Дэвид Бекхэм.
Со-владелец "Интер" Майами вручил своему футболисту неспортивный подарок, о чем Бекхэм сообщил в соцсетях.
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Легендарный футболист поздравил Месси большой бутылкой аргентинского вина бренда Catena Zapata.
"С днем рождения величайший. С днем рождения, мой друг", — написал Бекхэм.
Отметим, что благодаря настойчивости Бекхэма Месси перебрался в "Интер", чем привнес большее внимание к МЛС.
Дэвид поздравил Месси в США, где Лионель вместе со сборной Аргентины выступает на Кубке Америки.
Лионель отпраздновал 37-летие в кругу игроков сборной и друзей из "Интера".
"Большое всем спасибо за поздравления! В этом году снова так совпало, что я праздную день рождение в расположении сборной… Малость отпразднуем и продолжим подготовку к нашей следующей игре. Обнимаю!" — написал Месси.
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