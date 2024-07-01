Бекхем привітав Мессі з днем народження пляшкою аргентинського вина

Ліонель Мессі та Девід Бекхем. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Аргентинський зірковий футболіст Ліонель Мессі 24 червня відсвяткував своє 37-річчя. Серед тих, хто привітав його легенду, був Девід Бекхем.

Співвласник "Інтер" Майамі вручив своєму футболісту неспортивний подарунок, про що Бекхем повідомив у соцмережах .

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Легендарний футболіст привітав Мессі великою пляшкою аргентинського вина бренду Catena Zapata.

"З днем ​​народження найбільший. З днем ​​народження, мій друг" , - написав Бекхем.

Ліонель Мессі та Девід Бекхем. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Зазначимо, що завдяки наполегливості Бекхема Мессі перебрався до "Інтеру", чим привніс більшу увагу до МЛС.

Девід привітав Мессі у США, де Ліонель разом із збірною Аргентини виступає на Кубку Америки.

Ліонель відсвяткував 37-річчя у колі гравців збірної та друзів з "Інтера".

"Велике всім дякую за привітання! Цього року знову так співпало, що я святкую день народження в розташуванні збірної... Трохи відсвяткуємо та продовжимо підготовку до нашої наступної гри. Обіймаю!" - написав Мессі.

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