Бекхем привітав Мессі з днем народження пляшкою аргентинського вина

Бекхем подарував Мессі на день народження дуже неспортивний подарунок — фото
Аргентинський зірковий футболіст Ліонель Мессі 24 червня відсвяткував своє 37-річчя. Серед тих, хто привітав його легенду, був Девід Бекхем.
Співвласник "Інтер" Майамі вручив своєму футболісту неспортивний подарунок, про що Бекхем повідомив у соцмережах .
Бекхем розуміється на чоловічих подарунках
Легендарний футболіст привітав Мессі великою пляшкою аргентинського вина бренду Catena Zapata.
"З днем народження найбільший. З днем народження, мій друг" , - написав Бекхем.
Зазначимо, що завдяки наполегливості Бекхема Мессі перебрався до "Інтеру", чим привніс більшу увагу до МЛС.
Девід привітав Мессі у США, де Ліонель разом із збірною Аргентини виступає на Кубку Америки.
Ліонель відсвяткував 37-річчя у колі гравців збірної та друзів з "Інтера".
"Велике всім дякую за привітання! Цього року знову так співпало, що я святкую день народження в розташуванні збірної... Трохи відсвяткуємо та продовжимо підготовку до нашої наступної гри. Обіймаю!" - написав Мессі.
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