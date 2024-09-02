Ромео Бекхем завершив футбольну кар'єру у 22 роки.

Девід та Ромео Бекхеми. Фото: instagram.com/romeobeckham

Син легенди збірної Англії Девіда Бекхема вирішив завершити футбольну кар'єру. 22-річний футболіст грав у "Брентфорді".

Про це повідомив портал Talksport.

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Сім'я Бекхемів. Фото: instagram.com/likeromeob

Бекхем-молодший завершив кар'єру

За інформацією джерела, "Брентфорд" запропонував Ромео Бекхему новий контракт, але футболіст відмовився і завершив кар'єру.

Починаючи з січня 2023 року, Бекхем виступав за другу команду "Брентфорда".

Джерело стверджує, що Ромео завершив кар'єру через роботу топмоделлю. Колишній футболіст уже підписав контракт з одним із найкращих модельних агентств у Парижі.

До дубля "Брентфорда" Ромео грав у США, де з 10 асистами був найкращим асистентом юнацького чемпіонату МЛС.

Зазначимо, що Ромео грав у другій команді "Брентфорда" разом із Єгором Ярмолюком, але українець пішов на підвищення до першої команди.

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