Ромео Бекхем завершив футбольну кар'єру у 22 роки.

Син Бекхема завершив кар'єру футболіста — причина такого рішення вас здивує
Син легенди збірної Англії Девіда Бекхема вирішив завершити футбольну кар'єру. 22-річний футболіст грав у "Брентфорді".
Про це повідомив портал Talksport.
Бекхем-молодший завершив кар'єру
За інформацією джерела, "Брентфорд" запропонував Ромео Бекхему новий контракт, але футболіст відмовився і завершив кар'єру.
Починаючи з січня 2023 року, Бекхем виступав за другу команду "Брентфорда".
Джерело стверджує, що Ромео завершив кар'єру через роботу топмоделлю. Колишній футболіст уже підписав контракт з одним із найкращих модельних агентств у Парижі.
До дубля "Брентфорда" Ромео грав у США, де з 10 асистами був найкращим асистентом юнацького чемпіонату МЛС.
Зазначимо, що Ромео грав у другій команді "Брентфорда" разом із Єгором Ярмолюком, але українець пішов на підвищення до першої команди.
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