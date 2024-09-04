Ребров може піти у відставку після матчів збірної України у вересні

Сергій Ребров у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Головний тренер збірної України Сергій Ребров готує команду до двох матчів Ліги Націй. "Синьо-жовті" зіграють у вересні проти Албанії та Чехії.

Паралельно з'явилася інформація про інтерес до Реброва з боку зарубіжних клубів, повідомляє Al Arabiya.

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Збірна України розпочинає виступ у Лізі Націй (дивізіон В). Цей турнір є частиною відбору на Кубок світу-2026. У вересні національна команда зіграє з Албанією та Чехією. Якщо "синьо-жовті" втратить очки в цих поєдинках, головний тренер команди може піти у відставку.

Збірна України на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Ребровим цікавляться на Близькому Сході

Сергій Ребров очолив збірну України після виходу з "Аль-Айну" (ОАЕ). Він може повернутися до цієї країни. У послугах тренера зацікавлений місцевий "Бані Яс". Однак це не єдиний клуб, який розглядає українського наставника як потенційного головного тренера.

Також у послугах Реброва зацікавлений "Аль-Ріяд" із Саудівської Аравії. У наставника команди Сабрі Лямуші виник конфлікт із керівництвом клубу, і невдовзі тренер може піти у відставку. Український фахівець здатний його замінити.

Контракт Реброва з УАФ діє до серпня 2026 року. Завданням тренера є вихід зі збірною України на ЧС-2026.

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