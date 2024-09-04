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Харлан святкує своє 34-річчя — яким був шлях найкращої української спортсменки

4 вересня 2024 08:38
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Ольга Харлан – легендарна українська шаблістка святкує 34-річчя
Ольга Харлан. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

У Миколаєві 4 вересня 1990 року народилася українська шаблістка Ольга Харлан. З того моменту минуло 34 роки і складно уявити, яких висот досягла українка.

Портал Новини.LIVE у день 34-річчя Харлан нагадає про її винятковість для української історії.

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Харлан є визначною українською спортсменкою, яка 16 років у топі світового фехтування. Проте найголовніше у ролі шаблістки те, що вона є продуктом вітчизняного спорту. Про найкращих українських спортсменок за часи незалежності Лілію Подкопаєву, Інесу Кравець та Яну Клочкову здебільшого любили говорити як про продукт радянського спорту.

Ольга Харлан плаче після перемоги
Ольга Харлан. Фото: Reuters

Як починала Харлан

Ольгу її сім'я завжди характеризувала активною та енергійною дитиною, що згодом змусило їх віддати її на спорт.

Ніхто не міг подумати, що рішення батьків віддати дитину до спортивної секції, щоб вона витрачала енергію, призведе до однієї з найуспішніших спортивних кар'єр в історії незалежної України.

Першим тренером Ольги став Артем Скороход, і саме цей фахівець помітив у дівчинці величезний потенціал. Спільна робота привела спортсменку та тренера до швидких перемог у юнацтві, а потім 14-річна українка потрапила до збірної України. Для неї став успіхом вихід до чвертьфіналу чемпіонату Європи в індивідуальній шаблі та бронзова медаль у командній. Потім через рік у Харлана був дебют на чемпіонаті світу.

Ольга Харлан
Ольга Харлан після Олімпіади у Ріо-2016. Фото: instagram.com/olgakharlan

Прорив на міжнародній арені

Першим міжнародним успіхом для Харлан стала срібна медаль в індивідуальних змаганнях на чемпіонаті Європи-2006 в Ізмірі, де українці було 15 років.

У 2008 році Харлан у 17 років поїхала на Олімпійські ігри до Пекіна. В індивідуальних змаганнях українка провалилася та залишилася без медалі.

Проте, на диво всій українській та світовій громадськості українка виправилася у командних змаганнях, де виступила з Оленою Хомровою, Ольгою Жовнір та Галиною Пундик.

У фіналі Україна обіграла господарок Олімпіади збірну Китаю. Наші дівчата програвали за ходом матчу, але Харлан зробила ривок, який дозволив вирвати довгоочікувану перемогу. Тоді саме Ольга здобула 22 очки із 45 командних.

Збірна України з фехтування 2008 року
Збірна України з фехтування 2008 року. Фото: НОК України

У 2012 році на наступних Олімпійських іграх у Лондоні організатори прибрали з програми командну шаблю, що позбавило Україну однією з медалей, які вони могли виграти.

В індивідуальній шаблі у Лондоні українка виграла бронзову медаль. У протистоянні за третє місце Харлан перемогла дворазову олімпійську чемпіонку Маріель Загуніс із США.

Запам'ятався в кар'єрі Харлан 2013 рік, коли вона була найкращою на планеті після перемог на чемпіонаті світу в Будапешті, як в індивідуальній шаблі, так і в командній.

Ольга Харлан
Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan

Усього за свою кар'єру Харлан вигравала шість золотих медалей на чемпіонатах світу, сім разів вона ставала другою та ще мала дві бронзові нагороди.

На чемпіонатах Європи у Харлан вісім золотих медалей, вісім срібних та шість бронзових. Також Ольга двічі перемагала на Універсіаді, двічі — на Європейських іграх.

У 2016 році Харлан поїхала на свої треті Олімпійські ігри. Тоді у Ріо-де-Жанейро українка була однією з головних претенденток на золоту медаль в індивідуальній шаблі. Однак у півфіналі Ольга програла росіянці Яні Єгорян та у бронзовому фіналі перемогла француженку Манон Брюне.

Командні змагання знову були перспективними для України. Збірна вийшла у фінал, де без шансів поступилася Росії з рахунком 30:45.

Ольга Харлан
Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan

Справжнім провалом для Харлан стали Олімпійські ігри в Токіо у 2021 році. Ольга на турнірі отримала перший номер посіву і мала боротися за золоту медаль. Однак у першій же сутичці вона програла китаянці Ян Хенью. То була головна сенсація Олімпіади.

Українка списала поразку на тривалу перерву перед Олімпійськими іграми, яка вибила її з тонусу.

Після цього фіаско Харлан призупинила кар'єру, оскільки їй потрібно було зібратися з думками.

Ольга Харлан перемогла на Олімпіаді-2024
Ольга Харлан. Фото: Reuters

Харлан у 2022 році повернулася на міжнародні турніри. Їй була важлива лише підготовка до Олімпійських ігор, де треба було взяти реванш за Токіо-2020.

У Парижі мотивована минулими поразками та війною в Україні Харлан показала свій високий клас. В індивідуальній шаблі Ольга стала третьою, не зумівши нав'язати боротьбу француженкам.

Ольга Харлан плаче
Ольга Харлан (по центру) після перемоги у Парижі. Фото: Reuters

Однак у командній шаблі Харлан привела Україну до перемог у кожному з матчів. У фіналі з Південною Кореєю Аліна Комащук та Юлія Бакастова не дали суперницям піти у великі відриви, а Ольга завжди зрівнювала рахунок та виводила команду вперед. Для України це друге за 16 років золото у командній шаблі і до нього знову причетна Харлан.

Олімпійський рекорд Харлан

Завдяки двом медалям на Олімпійських іграх у Парижі Харлан стала рекордсменкою України за кількістю медалей — дві золоті, одна срібна, три бронзові.

Ольга Харлан
Ольга Харлан. Фото: Reuters

Попередній рекорд був у плавчині Яни Клочкової — чотири золоті та одна срібна медаль.

Стиль та техніка Харлан

Ольга має унікальний стиль фехтування, який поєднує у собі швидкість, точність та агресивність.

Українка має високий рівень маневреності та непередбачуваності, що робить її неймовірно складним суперником на доріжці.

Ольга Харлан
Матч Ольги Харлан у фіналі Олімпіади. Фото: Reuters

Харлан вміє миттєво приймати рішення, реагувати на дії суперника та змінювати тактику прямо під час бою. Це робить її однією з найнебезпечніших шаблісток на світовій арені.

У фехтуванні Харлан визначальним є емоційна складова. Ольга завжди впевнена та психологічно тисне на суперників, виводячи їх також на емоції.

Роль Харлан у спорті

Ольга Харлан — це не просто спортсменка, а ціла епоха в українському та світовому фехтуванні. Її досягнення, завзятість та сила духу зробили її не просто символом українського спорту, а й однією з найкращих на міжнародній арені протягом останніх 18 років.

Ольга Харлан
Ольга Харлан після перемоги у Парижі-2024. Фото: Reuters

Наразі Харлан не знає, чи поїде на Олімпійські ігри-2028 до Лос-Анджелеса, але вона вже вписала себе до зали слави українського спорту.

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Олімпійські ігри Олімпіада-2024 Ольга Харлан збірна України з фехтування шабля

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