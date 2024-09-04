Ольга Харлан — легендарная украинская саблистка празднует 34-летие

Ольга Харлан. Фото: Reuters

В Николаеве 4 сентября 1990 года родилась украинская саблистка Ольга Харлан. С того момента прошло 34 года и сложно представить, каких же высот добилась украинка.

Портал Новини.LIVE в день 34-летия Харлан напомнит об ее исключительности для украинской истории.

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Харлан является выдающейся украинской спортсменкой, которая 16 лет в топе мирового фехтования. Однако самое главное в роли саблистки то, что она является продуктом отечественного спорта. О лучших украинских спортсменках за время независимости Лилии Подкопаевой, Инесе Кравец и Яне Клочковой в основном любили говорить как о продукте советского спорта.

Ольга Харлан. Фото: Reuters

Как начинала Харлан

Ольгу ее семья всегда характеризовала активным и энергичным ребенком, что в последствии вынудило их отдать ее на спорт.

Никто не мог подумать, что решение родителей отдать ребенка в спортивную секцию, чтобы она тратила энергию, приведет к одной из самых успешных спортивных карьер в истории независимой Украины.

Первым тренером Ольги стал Артем Скороход и именно этот специалист заметил в девочке огромный потенциал. Совместная работа привела спортсменку и тренера к быстрым победам в юношестве, и затем 14-летняя украинка попала в сборную Украины. Для нее стал успехом выход в четвертьфинал чемпионата Европы в индивидуальной сабле и бронзовая медаль в командной. Затем через год у Харлан был дебют на чемпионате мира.

Ольга Харлан после Олимпиады в Рио-2016. Фото: instagram.com/olgakharlan

Прорыв на международной арене

Первым международным успехом для Харлан стала серебряная медаль в индивидуальных соревнованиях на чемпионате Европы-2006 в Измире, где украинке было 15 лет.

В 2008 году Харлан в 17 лет поехала на Олимпийские игры в Пекин. В индивидуальных соревнованиях украинка провалилась и осталась без медали.

Однако, на удивление всей украинской и мировой общественности украинка исправилась в командных соревнованиях, где выступила с Еленой Хомровой, Ольгой Жовнир и Галиной Пундик.

В финале Украина обыграла хозяек Олимпиады сборную Китая. Украинки проигрывали по ходу матча, но Харлан сделала рывок, позволивший вырвать долгожданную победу. Тогда именно Ольга добыла 22 очка из 45 командных.

Сборная Украины по фехтованию 2008 года. Фото: НОК Украины

В 2012 году на следующих Олимпийских играх в Лондоне организаторы убрали из программы командную саблю, что лишило Украину одной из медалей, которые они могли выиграть.

В индивидуальной сабле в Лондоне украинка выиграла бронзовую медаль. В противостоянии за третье место Харлан победила двукратную олимпийскую чемпионку Мариэль Загунис из США.

Запомнился в карьере Харлан 2013-й год, когда она была лучшей на планете после побед на чемпионате мира как в индивидуальной сабле, так и в командной.

Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan

Всего за свою карьеру Харлан выигрывала шесть золотых медалей на чемпионатах мира, семь раз она становилась второй и еще двумя бронзовыми наградами.

На чемпионатах Европы у Харлан восемь золотых медалей, восемь серебряных и шесть бронзовых. Также Ольга дважды побеждала на Универсиаде, дважды на Европейских играх.

В 2016-м году Харлан поехала на свои третьи Олимпийские игры. Тогда в Рио-де-Жанейро украинка была одной из главных претенденток на золотую медаль в индивидуальной сабле. Однако в полуфинале Ольга проиграла россиянке Яне Егорян и в бронзовом финале победила француженку Манон Брюне.

Командные соревнования снова были многообещающими для Украины. Сборная вышла в финал, где без шансов уступила России со счетом 30:45.

Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan

Настоящим провалом для Харлан стали Олимпийский игры в Токио в 2021 году. Харлан на турнире получила первый номер посева и должна была бороться за золотую медаль. Однако в первой же схватке она проиграла китаянке Ян Хенью. Это была главная сенсация Олимпиады.

Украинка списала поражение на длительный перерыв перед Олимпийскими играми, который выбил ее из тонуса.

После этого фиаско Харлан приостановила карьеру, поскольку ей нужно было собраться с мыслями.

Ольга Харлан. Фото: Reuters

Харлан в 2022-м году вернулась на международные турниры. Ей была важна лишь подготовка к Олимпийским играм, где нужно было взять реванш за Токио-2020.

В Париже мотивированная прошлыми поражениями и войной в Украине Харлан показала свой высокий класс. В индивидуальной сабле Ольга стала третьей, не сумев навязать борьбу француженкам.

Ольга Харлан (по центру) после победы в Париже. Фото: Reuters

Однако в командной сабле Харлан привела Украину к победам в каждом из матчей. В финале с Южной Кореей Алина Комащук и Юлия Бакастова не дали соперницам уйти в большие отрывы, а Ольга всегда сравнивала счет и выводила команду вперед. Для Украины это второе за 16 лет золото в командной сабле и к нему снова причастна Харлан.

Олимпийский рекорд Харлан

Благодаря двум медалям на Олимпийских играх в Париже Харлан стала рекордсменкой Украины по медалям — две золотые, одна серебряная, три бронзовые.

Ольга Харлан. Фото: Reuters

Предыдущий рекорд был у пловчихи Яны Клочковой — четыре золотые и одна серебряная медаль.

Стиль и техника Харлан

Ольга имеет уникальный стиль фехтования, который сочетает в себе скорость, точность и агрессивность.

Украинка имеет высокий уровень маневренности и непредсказуемости, что делает ее невероятно сложным соперником на дорожке.

Матч Ольги Харлан в финале Олимпиады. Фото: Reuters

Харлан умеет мгновенно принимать решения, реагировать на действия соперника и менять тактику прямо во время боя. Это делает ее одной из самых опасных саблисток на мировой арене.

В фехтовании Харлан определяющим является эмоциональная составляющая. Ольга всегда уверенна и психологически давит на соперников, выводя их также на эмоции.

Роль Харлан в спорте

Ольга Харлан — это не просто спортсменка, а целая эпоха в украинском и мировом фехтовании. Ее достижения, упорство и сила духа сделали ее не просто символом украинского спорта, но и одной из самых лучших на международной арене в течение последних 18 лет.

Ольга Харлан после победы в Париже-2024. Фото: Reuters

На текущий момент Харлан не знает, поедет ли на Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелес, но она уже вписала себя в зал славы украинского спорта.

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