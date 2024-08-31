Жирона відмовилася продавати Віктора Циганкова в англійські клуби

Віктор Циганков після голу "Осасуні". Фото: Ла-Ліга

Український вінгер іспанської "Жирони" Віктор Циганков міг змінити команду. За футболістом полювали англійські клуби.

Про це повідомив портал Sport.es.

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За інформацією джерела Циганкова влітку хотіли купити кілька англійських клубів. За гравця пропонували 30 млн євро.

Для "Жирони" пропозиції були цікаві, але вони від них відмовились перед стартом Ліги чемпіонів. Справа в тому, що Циганков був єдиним лідером команди минулого сезону, який залишився в клубі. Раніше пішли Артем Довбик, Савіо, Алеїш Гарсія Ян Коуто та Ерік Гарсія.

Зазначимо, що великий відсоток від наступного продажу Циганкова отримає київське "Динамо". Тому дохід від 30 млн євро "Жирона" отримає недостатній, щоб перекрити втрату одного з кращих футболістів.

Свою важливість для команди Циганков довів у матчі Ла-Ліги проти "Осасуни" (4:0), де Віктор забив гол та зробив асист.

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