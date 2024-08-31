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За Цыганкова летом несколько клубов предлагали 30 млн евро

31 августа 2024 08:38
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Жирона отказалась продавать Виктора Цыганкова в английские клубы
Виктор Цыганков после гола "Осасуне". Фото: Ла Лига
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Украинский вингер испанской "Жироны" Виктор Цыганков мог сменить команду. За футболистом охотились английские клубы.

Об этом сообщил портал Sport.es.

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По информации источника, Цыганкова летом хотели купить несколько английских клубов. За игрока предлагали 30 млн евро.

Для "Жироны" предложения были интересны, но они от них отказались перед стартом Лиги чемпионов. Дело в том, что Цыганков был единственным лидером команды прошлого сезона, оставшимся в клубе. Ранее ушли Артем Довбик, Савио, Алеиш Гарсия, Ян Коуто и Эрик Гарсия.

Отметим, что большой процент от продажи Цыганкова получит киевское "Динамо". Поэтому доход от 30 млн евро "Жирона" получит недостаточный, чтобы перекрыть потерю одного из лучших футболистов.

Свою важность для команды Цыганков доказал в матче Ла Лиги против "Осасуны" (4:0), где Виктор забил гол и сделал ассист.

Напомним, "Шахтер" заменит Пушича известным тренером — о ком речь.

Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не "Арсенал".

"Жирона" предъявила требования к Цыганкову — что должен сделать игрок. 

"Динамо" узнало соперников в Лиге Европы — "Рома" с Довбиком и другие команды. 

Шапаренко уйдет из "Динамо" до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец.

футбол Виктор Цыганков Футбол трансферы Жирона украинские легионеры (футбол)

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