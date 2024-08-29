Буряк дал прогноз на выступление Динамо в Лиге Европы

Буряк объяснил, как Динамо выступит в Лиге Европы
Бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк считает, что "Динамо" получило хороший шанс проявить себя в еврокубках после того, как оказалось в Лиге Европы. Эксперт считает, что команда Александра Шовковского сможет далеко зайти по турнирной сетке.
Буряк уверен, что многое для "Динамо" будет зависеть от результатов жеребьевки, сообщает Footboom.
"Динамо" не сумело пробиться в основной турнир Лиги чемпионов. Киевская команда в рамках квалификации прошла сербский "Партизан" (9:3) и шотландский "Рейнджерс" (3:1), но уступила австрийскому "РБ Зальцбург" (1:3). Теперь "бело-синие" сыграют в основном турнире Лиги Европы.
Что Буряк сказал о выступлении "Динамо"
Бывший тренер сборной Украины похвалил киевскую команду за быстрый, атакующий футбол и заявил, что "бело-синие" далеко зашли в Лиге чемпионов. Эксперт объяснил, что сразу после итогов жеребьевки тренерский штаб "Динамо" спланирует стратегию выступлений в турнире.
"Важно также демонстрировать качественные результаты в чемпионате Украины, то есть проводить ротацию. Интересен будет турнир Лиги Европы — по новому формату. Это большой проект УЕФА — восемь матчей и возможность проявить себя в полной мере", — рассказал Буряк.
Тренер считает, что у "Динамо" есть лидеры и надежная основа, которая позволяет команде бороться за победу в матчах с сильными соперниками. Команда стремится играть красиво и проводит много времени в атаке.
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