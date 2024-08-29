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Буряк объяснил, как Динамо выступит в Лиге Европы

29 августа 2024 10:01
Валерий Ковалевич - Редактор
Буряк дал прогноз на выступление Динамо в Лиге Европы
Георгий Бущан благодарит болельщиков за поддержку. Фото: пресс-служба "Динамо"
Валерий Ковалевич - Редактор

Бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк считает, что "Динамо" получило хороший шанс проявить себя в еврокубках после того, как оказалось в Лиге Европы. Эксперт считает, что команда Александра Шовковского сможет далеко зайти по турнирной сетке.

Буряк уверен, что многое для "Динамо" будет зависеть от результатов жеребьевки, сообщает Footboom

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"Динамо" не сумело пробиться в основной турнир Лиги чемпионов. Киевская команда в рамках квалификации прошла сербский "Партизан" (9:3) и шотландский "Рейнджерс" (3:1), но уступила австрийскому "РБ Зальцбург" (1:3). Теперь "бело-синие" сыграют в основном турнире Лиги Европы. 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Буряк сказал о выступлении "Динамо" 

Бывший тренер сборной Украины похвалил киевскую команду за быстрый, атакующий футбол и заявил, что "бело-синие" далеко зашли в Лиге чемпионов. Эксперт объяснил, что сразу после итогов жеребьевки тренерский штаб "Динамо" спланирует стратегию выступлений в турнире. 

"Важно также демонстрировать качественные результаты в чемпионате Украины, то есть проводить ротацию. Интересен будет турнир Лиги Европы — по новому формату. Это большой проект УЕФА — восемь матчей и возможность проявить себя в полной мере", — рассказал Буряк. 

Тренер считает, что у "Динамо" есть лидеры и надежная основа, которая позволяет команде бороться за победу в матчах с сильными соперниками. Команда стремится играть красиво и проводит много времени в атаке. 

Напомним, Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не "Арсенал". 

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