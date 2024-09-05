Судаков зимой перейдет в один из самых популярных английских клубов

Георгий Судаков с капитанской повязкой. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков является одним из самых востребованных игроков на трансферном рынке. Летом "горняки" отвергли предложения по игроку, но он может сменить клуб уже ближайшей зимой.

На Судакова претендует один из самых титулованных клубов английской Премьер-лиги, сообщает Daily Star.

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Донецкий "Шахтер" больше года получает предложения по трансферу своего воспитанника Георгия Судакова. Молодым 21-летним футболистом интересуются клубы из Франции, Италии и Испании. А уже в 2025 году он может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Георгий Судаков во время атаки. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Где будет играть Судаков

Главным претендентом на трансфер украинского игрока стал английский "Ливерпуль". Руководство клуба обновляет состав команды и собирается подписать молодых футболистов, которые в будущем могут стать лидерами "красных". В рамках развития этого проекта может состояться переход в английский клуб Георгия Судакова.

Георгий Судаков во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Скауты "Ливерпуля" побывают на ближайших матчах сборной Украины в Чехии. Они будут наблюдать за игрой Судакова. Английские журналисты утверждают, что уже в январе 2025 года "красные" могут предложить "Шахтеру" за игрока 70 млн евро. Этот трансфер станет одним из рекордных в истории "горняков".

В сезоне 2024/2025 Судаков сыграл за "Шахтер" 5 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Напомним, английский клуб из-за не футбольных преград отказался от украинского игрока.

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