Саутгемптон отказался от трансфера украинского вратаря Крапивцова

Владислав Крапивцов. Фото: УАФ

В чемпионате Англии по футболу не будет еще одного украинского футболиста. Интересно, что решение было принято не по спортивному фактору.

Об этом сообщил Телеграм-канал ТаТоТаке.

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По информации источника, английский "Саутгемптон" отказался от идеи с трансфером украинского 19-летнего голкипера Владислава Крапивцова, который находится без клуба после роспуска "Днепра-1".

Источник утверждает, что "Саутгемптон" максимально интересовался голкипером юношеской сборной Украины.

Помешало реализовать трансфер то, что Крапивцов не набрал нужное количество баллов для получения визы на работу в Англии.

У "Саутгемптона" была квота, чтобы заявить изрока по wild card, но ею не воспользовались, поскольку захотели сохранить до трансферного окна в январе.

При этом Крапивцов интересен еще одному или двум английским клубам.

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