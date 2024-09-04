Саутгемптон отказался от трансфера украинского вратаря Крапивцова

Английский клуб из-за не футбольных преград отказался от украинского игрока
В чемпионате Англии по футболу не будет еще одного украинского футболиста. Интересно, что решение было принято не по спортивному фактору.
Об этом сообщил Телеграм-канал ТаТоТаке.
В "Саутгемптоне" не будет украинского вратаря
По информации источника, английский "Саутгемптон" отказался от идеи с трансфером украинского 19-летнего голкипера Владислава Крапивцова, который находится без клуба после роспуска "Днепра-1".
Источник утверждает, что "Саутгемптон" максимально интересовался голкипером юношеской сборной Украины.
Помешало реализовать трансфер то, что Крапивцов не набрал нужное количество баллов для получения визы на работу в Англии.
У "Саутгемптона" была квота, чтобы заявить изрока по wild card, но ею не воспользовались, поскольку захотели сохранить до трансферного окна в январе.
При этом Крапивцов интересен еще одному или двум английским клубам.
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