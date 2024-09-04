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Англійський клуб через не футбольні перепони відмовився від українського гравця

4 вересня 2024 22:15
оновлено: 22:00
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Саутгемптон відмовився від трансферу українського воротаря Крапівцова
Владислав Крапівцов. Фото: УАФ
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

У чемпіонаті Англії з футболу не буде ще одного українського футболіста. Цікаво, що рішення було ухвалене не за спортивним чинником.

Про це повідомив Телеграм-канал ТаТоТаке.

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За інформацією джерела, англійський "Саутгемптон" відмовився від ідеї з трансфером українського 19-річного голкіпера Владислава Крапівцова, який перебуває без клубу після розпуску "Дніпра-1".

Джерело стверджує, що "Саутгемптон" максимально цікавився голкіпером юнацької збірної України.

Перешкодило реалізувати трансфер те, що Крапівцов не набрав потрібної кількості балів для отримання візи на роботу в Англії.

"Саутгемптон" мав квоту, щоб заявити гравця по wild card, але нею не скористалися, оскільки захотіли зберегти до трансферного вікна в січні.

При цьому Крапівцов цікавий ще одному чи двом англійським клубам.

Англійський клуб через не футбольні перепони відмовився від українського гравця - фото 1

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футбол Англія Футбол трансфери Збірна України U-19

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