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Динамо заробило великі гроші за участь у ЛЧ — відома сума

4 вересня 2024 10:34
Валерій Ковалевич - Редактор
Динамо заробило в Лізі чемпіонів солідну суму — відомий дохід клубу
Футболісти "Динамо" перед матчем. Фото: пресслужба клубу
Валерій Ковалевич - Редактор

Футбольний клуб "Динамо" не зумів пробитися до основного турніру Ліги чемпіонів. Але українська команда встигла заробити чималі гроші за участь у кваліфікації турніру.

Дохід "Динамо" перевищив п'ять мільйонів доларів, повідомляє Euroball.

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Київське "Динамо" зіграло шість матчів у трьох кваліфікаційних турах Ліги чемпіонів. Команда Олександра Шовковського здобула три перемоги за двох нічиїх та однієї поразки. Це допомогло українській команді розпочати сезон 2024/2025 із серйозним доходом.

Андрій Ярмоленко
Лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко. Фото: пресслужба клубу

Скільки заробило "Динамо"

Виліт на стадії четвертого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів гарантував "Динамо" 4,29 млн євро. Ця сума побільшає через те, що українська команда виступить в основному раунді Ліги Європи.

"Динамо" заробить у єврокубковому турнірі 4,31 млн євро. Кожна перемога гарантує киянам 450 тисяч євро. За нічию підопічні Олександра Шовковського зароблять 150 тисяч євро.

Окремі бонуси передбачені за підсумкове місце на основному етапі. Також "Динамо" отримає частину доходу від трансляцій матчів у Лізі Європи. Вже зараз можна говорити, що нинішній єврокубковий сезон приніс киянам 8,6 млн євро.

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