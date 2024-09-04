Динамо заработало в Лиге чемпионов солидную сумму — известен доход клуба

Динамо заработало большие деньги за участие в ЛЧ — известна сумма
Футбольный клуб "Динамо" не сумел пробиться в основной турнир Лиги чемпионов. Но украинская команда успела заработать немалые деньги за участие в квалификации турнира.
Доход "Динамо" превысил пять миллионов долларов, сообщает Euroball.
Киевское "Динамо" сыграло шесть матчей в трех квалификационных турах Лиги чемпионов. Команда Александра Шовковского одержала три победы при двух ничьих и одном поражении. Это помогло украинской команде начать сезон 2024/2025 с серьезным доходом.
Сколько заработало "Динамо"
Вылет на стадии четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов гарантировал "Динамо" 4,29 млн евро. Эта сумма станет больше из-за того, что украинская команда выступит в основном раунде Лиги Европы.
"Динамо" заработает в еврокубковом турнире 4,31 млн евро. Каждая победа гарантирует киевлянам 450 тысяч евро. За ничью подопечные Александра Шовковского заработают 150 тысяч евро.
Отдельные бонусы предусмотрены за итоговое место в основном этапе. Также "Динамо" получит часть дохода от трансляций матчей в Лиге Европы. Уже сейчас можно говорить, что нынешний еврокубковый сезон принес киевлянам 8,6 млн евро.
Напомним, Ребров может уйти из сборной Украины уже в октябре — известно условие.
Зинченко в последний момент остался в "Арсенале" — известна причина.
Забарный выбрал клуб, в который уйдет из "Борнмута" — когда состоится трансфер.
Харлан празднует свое 34-летие — каким был путь лучшей украинской спортсменки.
Маркевич назвал лучшего футболиста Украины в начале сезона.
Читайте Новини.LIVE!