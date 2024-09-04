Динамо заработало в Лиге чемпионов солидную сумму — известен доход клуба

Футболисты "Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Футбольный клуб "Динамо" не сумел пробиться в основной турнир Лиги чемпионов. Но украинская команда успела заработать немалые деньги за участие в квалификации турнира.

Доход "Динамо" превысил пять миллионов долларов, сообщает Euroball.

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Киевское "Динамо" сыграло шесть матчей в трех квалификационных турах Лиги чемпионов. Команда Александра Шовковского одержала три победы при двух ничьих и одном поражении. Это помогло украинской команде начать сезон 2024/2025 с серьезным доходом.

Лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко. Фото: пресс-служба клуба

Сколько заработало "Динамо"

Вылет на стадии четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов гарантировал "Динамо" 4,29 млн евро. Эта сумма станет больше из-за того, что украинская команда выступит в основном раунде Лиги Европы.

"Динамо" заработает в еврокубковом турнире 4,31 млн евро. Каждая победа гарантирует киевлянам 450 тысяч евро. За ничью подопечные Александра Шовковского заработают 150 тысяч евро.

Отдельные бонусы предусмотрены за итоговое место в основном этапе. Также "Динамо" получит часть дохода от трансляций матчей в Лиге Европы. Уже сейчас можно говорить, что нынешний еврокубковый сезон принес киевлянам 8,6 млн евро.

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