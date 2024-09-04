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Динамо оголосило про трансфер зіркового нападника УПЛ

4 вересня 2024 20:45
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Едуардо Геррего - оголошений гравцем київського Динамо
Едуардо Герреро. Фото: "Динамо"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Київське "Динамо" посилило позицію центрального нападника. Конкуренцію Владиславу Ванату складе Едуардо Герреро.

Про трансфер перуанця повідомила пресслужба "Динамо".

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За інформацією "Динамо", клуб оформив повноцінний трансфер. При цьому не повідомляється про суму угоди.

Герреро підписав контракт до літа 2029 року.

Едуардо Герреро
Едуардо Герреро після підписання договору. Фото: "Динамо"

Футболіст збірної Перу цього сезону забив один гол у п'яти матчах. Минулого сезону у нього було 13 забитих м'ячів і чотири асисти у 33 матчах.

Герреро є одним із найкращих нападників УПЛ, але раніше "Динамо" відлякували від футболіста його великий цінник, який за чутками становив чотири мільйони євро, та характер футболіста. 24-річний перуанець має складний і конфліктний характер, який раніше йому заважав в попередніх клубах.

Едуардо Герреро
Герреро носитиме 39-й номер на футболці. Фото: "Динамо"

У чемпіонат України Герреро перебрався взимку 2023 року на правах оренди з "Маккабі" Тель-Авів. Потім "Зоря" викупила його контракт за 600 тисяч євро. Трансфер до "Динамо" авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює у 2,5 млн євро.

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футбол Динамо Футбол трансфери УПЛ Заря Луганськ Едуардо Герреро

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