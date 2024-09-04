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Динамо віддасть у Зорю свого легендарного футболіста

4 вересня 2024 17:01
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Владислав Супряга піде з Динамо і стане новим нападником луганської Зорі
Владислав Супряга. Фото: "Динамо"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Київське "Динамо" активно продовжує працювати на трансферному ринку перед його закриттям. У клубі вирішуються не тільки завдання з посилення складу, а й позбавляються баласту.

Незабаром команду має покинути форвард Владислав Супряга, повідомив Телеграм-канал ТаТоТаке.

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Владислав Супряга. Фото: "Динамо"

У "Динамо" будуть зміни на позиції форварда

Очікується, що "Динамо" 4 вересня оголосить про трансфер форварда "Зорі" Едуардо Герреро. Частиною угоди може стати перехід у луганський клуб 24-річного Супряги.

На цю мить відомо, що Владислав поїде до "Зорі" на один сезон на правах оренди.

Супряга стане сьомим орендованим у "Динамо" гравцем "Зорі". Нині під керівництвом Младена Бартуловича виступають Олексій Гусєв, Олександр Яцик, Вікентій Волошин, Артем Слісар, Ігор Горбач та Беніто.

Цього сезону Супряга провів за "Зорю" п'ять матчів, де не відзначився результативними діями.

Супряга перейшов до "Динамо" у 2018 році. За 50% прав на футболіста кияни заплатили 6,5 млн євро. Пізніше біло-сині викупили решту 50% прав.

За свою кар'єру в "Динамо" Владислав забив три голи та зробив вісім асистів. Зараз авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 600 тисяч євро.

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