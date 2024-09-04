Динамо підпише контракт зі скандальним форвардом із УПЛ

Олександр Шовковський під час матчу "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Керівництво київського "Динамо" зуміло домовитися про перехід форварда, який допоможе команді Олександра Шовковського у матчах УПЛ та Ліги чемпіонів.

Едуардо Герреро буде представлений як футболіст "біло-синіх", повідомляє "ТаТоТаке".

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"Динамо" ще на початку літа 2024 року зацікавилося кандидатурою 24-річного форварда луганської "Зорі" та збірної Панами Едуардо Герреро. Це результативний футболіст, який часто виявляється фігурантом різних скандалів. Проте це не впливає на гру форварда.

Едуардо Герреро на тренуванні у збірній Панами. Фото: instagram.com/eguerreroo9/

Деталі трансферу Герреро до "Динамо"

За інформацією українських журналістів, київський клуб домовився із "Зорею" про оренду футболіста. За іншими джерелами, йдеться про повноцінний перехід Герреро до "Динамо". Форвард повинен підписати контракт на п'ять років.

У сезоні 2024/2025 Герреро зіграв за "Зорю" 5 поєдинків, у яких забив 1 гол. Загалом він провів у луганській команді 48 поєдинків, записав на свій рахунок 19 м'ячів та 9 результативних передач. Трансферна вартість гравця оцінюється в 1.8 млн євро.

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