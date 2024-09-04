Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Динамо оформляет трансфер скандального форварда — о ком речь arrow

Динамо оформляет трансфер скандального форварда — о ком речь

4 сентября 2024 14:01
Валерий Ковалевич - Редактор
Динамо подпишет контракт со скандальным форвардом из УПЛ
Александр Шовковский во время матча "Динамо". Фото: пресс-служба клуба
Валерий Ковалевич - Редактор

Руководство киевского "Динамо" сумело договориться о переходе форварда, который поможет команде Александра Шовковского в матчах УПЛ и Лиги чемпионов.

Эдуардо Герреро будет представлен в качестве футболиста "бело-синих", сообщает "ТаТоТаке". 

Читайте также:

"Динамо" еще в начале лета 2024 года заинтересовалось кандидатурой 24-летнего форварда луганской "Зари" и сборной Панамы Эдуардо Герреро. Это результативный футболист, который часто оказывается фигурантом различных скандалов. Однако это не влияет на игру форварда. 

Эдуардо Герреро
Эдуардо Герреро на тренировке в сборной Панамы. Фото: instagram.com/eguerreroo9/

Детали трансфера Герреро в "Динамо" 

Согласно информации украинских журналистов, киевский клуб договорился с "Зарей" об аренде футболиста. По другим источникам, речь идет о полноценном переходе Герреро в "Динамо". Форвард должен подписать контракт сроком на пять лет. 

В сезоне 2024/2025 Герреро сыграл за "Зарю" 5 поединков, в которых забил 1 гол. В общей сложности он провел в луганской команде 48 поединков, записал на свой счет 19 мячей и 9 результативных передач. Трансферная стоимость игрока оценивается в 1.8 млн евро. 

Напомним, Ребров может уйти из сборной Украины уже в октябре — известно условие.

Зинченко в последний момент остался в "Арсенале" — известна причина.

Забарный выбрал клуб, в который уйдет из "Борнмута" — когда состоится трансфер. 

Харлан празднует свое 34-летие — каким был путь лучшей украинской спортсменки. 

"Динамо" заработало большие деньги за участие в ЛЧ — известна сумма. 

спорт футбол Динамо Футбол трансферы Заря Луганск Эдуардо Герреро

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:02 В ІТ-сфере выросло количество вакансий — на каких специалистов наибольший спрос

13:57 Фейк об аварии на Южноукраинской АЭС — энергетики ответили, что на самом деле произошло

13:56 В Харькове суд вынес приговор мужчине, зарезавшему родную мать — обстоятельства дела

13:50 Guardian связал информацию об отставке Кулебы с заявлениями Зеленского

13:45 Одесситы сегодня остались без воды до поздней ночи — адреса

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

13:44 Украинки с детьми и низким доходом получат помощь — условия программы

13:41 Во Львове завершили аварийно-спасательные работы после утренней атаки — в ГСЧС подвели итоги

13:37 Рада не проголосовала за увольнение Верещук с должности главы Минреинтеграции

13:27 В МВД показали кадры спасения раненых в результате обстрела в Покровске

13:22 Нужны системы ПВО — Кулеба резко отреагировал на обстрелы Львова и Кривого Рога

14:02 В ІТ-сфере выросло количество вакансий — на каких специалистов наибольший спрос

13:57 Фейк об аварии на Южноукраинской АЭС — энергетики ответили, что на самом деле произошло

13:56 В Харькове суд вынес приговор мужчине, зарезавшему родную мать — обстоятельства дела

13:50 Guardian связал информацию об отставке Кулебы с заявлениями Зеленского

13:45 Одесситы сегодня остались без воды до поздней ночи — адреса

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

13:44 Украинки с детьми и низким доходом получат помощь — условия программы

13:41 Во Львове завершили аварийно-спасательные работы после утренней атаки — в ГСЧС подвели итоги

13:37 Рада не проголосовала за увольнение Верещук с должности главы Минреинтеграции

13:27 В МВД показали кадры спасения раненых в результате обстрела в Покровске

13:22 Нужны системы ПВО — Кулеба резко отреагировал на обстрелы Львова и Кривого Рога

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

06:11 Финмониторинг в Украине — за чьими операциями наблюдает власть и какие штрафы можно получить

2 сентября 2024

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

30 августа 2024

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

Text

13:00 Трагедия во Львове и вчерашний ракетный удар по Полтаве — эфир День.LIVE

Text

11:11 Федиенко объяснил, почему партнеры до сих пор не понимают, что такое война

Text

09:43 Фрис заявил, что отставка Малюськи была неожиданностью — он объяснил причину

Text

08:00 Российская атака по Львову и массовое увольнение министров — эфир Ранок.LIVE

Text

05:47 Ждут ли Украину катастрофические последствия в энергетике — нардеп Кучеренко дал ответ

3 сентября 2024
Text

17:50 Российский удар по Полтаве и визит Путина в Монголию — эфир Вечір.LIVE

Text

16:28 В Третьей штурмовой заявили, что ВСУ наладили систему обнаружения и уничтожения сил врага

Text

15:33 В Третьей штурмовой рассказали о результате контрнаступательной операции в Харьковской области

Text

14:54 Эксперт по энергетике Корольчук спрогнозировал, когда стабилизируется ситуация со светом

Text

13:14 Вместо копейки будут "шаги" — эксперт ответил обременит ли госбюджет такое изменение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

29 августа 2024

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

28 августа 2024

09:31 Шапаренко уйдет из Динамо до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец

21 августа 2024

20:38 Какой размер штрафа грозит за отсутствие военного билета — детали