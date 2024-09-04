Динамо подпишет контракт со скандальным форвардом из УПЛ

Динамо оформляет трансфер скандального форварда — о ком речь
Руководство киевского "Динамо" сумело договориться о переходе форварда, который поможет команде Александра Шовковского в матчах УПЛ и Лиги чемпионов.
Эдуардо Герреро будет представлен в качестве футболиста "бело-синих", сообщает "ТаТоТаке".
"Динамо" еще в начале лета 2024 года заинтересовалось кандидатурой 24-летнего форварда луганской "Зари" и сборной Панамы Эдуардо Герреро. Это результативный футболист, который часто оказывается фигурантом различных скандалов. Однако это не влияет на игру форварда.
Детали трансфера Герреро в "Динамо"
Согласно информации украинских журналистов, киевский клуб договорился с "Зарей" об аренде футболиста. По другим источникам, речь идет о полноценном переходе Герреро в "Динамо". Форвард должен подписать контракт сроком на пять лет.
В сезоне 2024/2025 Герреро сыграл за "Зарю" 5 поединков, в которых забил 1 гол. В общей сложности он провел в луганской команде 48 поединков, записал на свой счет 19 мячей и 9 результативных передач. Трансферная стоимость игрока оценивается в 1.8 млн евро.
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