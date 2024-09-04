Владислав Супряга уйдет из Динамо и станет новым нападающим луганской Зари

Владислав Супряга. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" активно продолжает работать на трансферном рынке перед его закрытием. В клубе решаются не только задачи по усилению состава, но и избавляются от балласта.

Вскоре команду должен покинуть форвард Владислав Супряга, сообщил Телеграм-канал ТаТоТаке.

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Владислав Супряга. Фото: "Динамо"

В "Динамо" будут изменения на позиции форварда

Ожидается, что "Динамо" 4 сентября объявит о трансфере форварда "Зари" Эдуардо Герреро. Частью сделки может стать переход в луганский клуб 24-летнего Супряги.

На текущий момент известно, что Владислав уедет в "Зарю" на один сезон на правах аренды.

Супряга станет седьмым арендованным у "Динамо" игроком "Зари". Сейчас под руководством Младена Бартуловича выступают Алексей Гусев, Александр Яцык, Викентий Волошин, Артем Слисарь, Игорь Горбач и Бенито.

В текущем сезоне Супряга провел за "Зарю" пять матчей, где не отличился результативными действиями.

Супряга перешел в "Динамо" в 2018-м году. За 50% прав на футболиста киевляне заплатили 6,5 млн евро. Позже бело-синие выкупили остальные 50% прав.

За свою карьеру в "Динамо" Владислав забил три гола и сделал восемь ассистов. Сейчас авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 600 тысяч евро.

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