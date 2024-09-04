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Динамо объявило о трансфере звездного нападающего УПЛ

4 сентября 2024 20:45
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Эдуардо Геррего — объявлен игроком киевского Динамо
Эдуардо Герреро. Фото: "Динамо"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" усилило позицию центрального нападающего. Конкуренцию Владиславу Ванату составит Эдуардо Герреро.

О трансфере перуанца сообщила пресс-служба "Динамо".

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По информации "Динамо", клуб оформил полноценный трансфер. При этом не сообщается о сумме сделки.

Герреро подписал контракт до лета 2029 года.

Эдуардо Герреро
Эдуардо Герреро после подписания контракта. Фото: "Динамо"

Футболист сборной Перу в нынешнем сезоне забил один гол в пяти матчах. В прошлом сезоне у него было 13 забитых мячей и четыре ассиста в 33 матчах.

Герреро является одним из лучших нападающих УПЛ, но ранее "Динамо" отпугивал от футболиста его большой ценник, который по слухам составлял четыре миллиона евро, и характер футболиста. 24-летний перуанец имеет сложный и конфликтный нрав, который ранее ему мешал в предыдущих клубах.

Эдуардо Герреро
Герреро будет носить 39-й номер на футболке. Фото: "Динамо"

В чемпионат Украины Герреро перебрался зимой 2023 года на правах аренды из "Маккаби" Тель-Авив. Затем "Заря" выкупила его контракт за 600 тысяч евро. Трансфер в "Динамо" авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает в 2,5 млн евро.

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футбол Динамо Футбол трансферы УПЛ Заря Луганск Эдуардо Герреро

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