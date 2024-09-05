Судаків взимку перейде в один із найпопулярніших англійських клубів

Георгій Судаков із капітанською пов'язкою. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков є одним із найбільш затребуваних гравців на трансферному ринку. Влітку "гірники" відкинули пропозиції щодо гравця, але він може змінити клуб вже найближчої зими.

На Судакова претендує один із найтитулованіших клубів англійської Прем'єр-ліги, повідомляє Daily Star.

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Донецький "Шахтар" понад рік отримує пропозиції щодо трансферу свого вихованця Георгія Судакова. Молодим 21-річним футболістом цікавляться клуби із Франції, Італії та Іспанії. А вже 2025 року він може продовжити кар'єру у чемпіонаті Англії.

Георгій Судаков під час атаки. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Де гратиме Судаков

Головним претендентом на трансфер українського гравця став англійський "Ліверпуль". Керівництво клубу оновлює склад команди та збирається підписати молодих футболістів, які у майбутньому можуть стати лідерами "червоних". В рамках розвитку цього проєкту може відбутися перехід до англійського клубу Георгія Судакова.

Георгій Судаков під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Скаути "Ліверпуля" побувають на найближчих матчах збірної України у Чехії. Вони спостерігатимуть за грою Судакова. Англійські журналісти стверджують, що вже у січні 2025 року "червоні" можуть запропонувати "Шахтарю" за гравця 70 млн євро. Цей трансфер стане одним із рекордних в історії "гірників".

У сезоні 2024/2025 Судаков зіграв за "Шахтар" 5 матчів, забив 1 гол і зробив 1 результативну передачу.

Нагадаємо, англійський клуб через не футбольні перепони відмовився від українського гравця.

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