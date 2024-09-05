Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Судаков може залишити Шахтар уже взимку — трансфер стане рекордним arrow

Судаков може залишити Шахтар уже взимку — трансфер стане рекордним

5 вересня 2024 09:10
Валерій Ковалевич - Редактор
Судаків взимку перейде в один із найпопулярніших англійських клубів
Георгій Судаков із капітанською пов'язкою. Фото: пресслужба "Шахтаря"
Валерій Ковалевич - Редактор

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков є одним із найбільш затребуваних гравців на трансферному ринку. Влітку "гірники" відкинули пропозиції щодо гравця, але він може змінити клуб вже найближчої зими.

На Судакова претендує один із найтитулованіших клубів англійської Прем'єр-ліги, повідомляє Daily Star.

Читайте також:

Донецький "Шахтар" понад рік отримує пропозиції щодо трансферу свого вихованця Георгія Судакова. Молодим 21-річним футболістом цікавляться клуби із Франції, Італії та Іспанії. А вже 2025 року він може продовжити кар'єру у чемпіонаті Англії.

Георгій Судаков
Георгій Судаков під час атаки. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Де гратиме Судаков

Головним претендентом на трансфер українського гравця став англійський "Ліверпуль". Керівництво клубу оновлює склад команди та збирається підписати молодих футболістів, які у майбутньому можуть стати лідерами "червоних". В рамках розвитку цього проєкту може відбутися перехід до англійського клубу Георгія Судакова.

Георгій Судаков піде з Шахтаря
Георгій Судаков під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Скаути "Ліверпуля" побувають на найближчих матчах збірної України у Чехії. Вони спостерігатимуть за грою Судакова. Англійські журналісти стверджують, що вже у січні 2025 року "червоні" можуть запропонувати "Шахтарю" за гравця 70 млн євро. Цей трансфер стане одним із рекордних в історії "гірників".

У сезоні 2024/2025 Судаков зіграв за "Шахтар" 5 матчів, забив 1 гол і зробив 1 результативну передачу.

Нагадаємо, англійський клуб через не футбольні перепони відмовився від українського гравця

Ребров може піти зі збірної України вже у жовтні — відома умова.

Зінченко в останній момент залишився в "Арсеналі" — відома причина

Забарний обрав клуб, до якого піде з "Борнмута" — коли відбудеться трансфер. 

спорт футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Георгій Судаков

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:01 Динамо доведеться шукати новий стадіон для матчів у Лізі Європи

10:52 Масштабна пожежа в Одесі сьогодні — подробиці

10:45 В Україні запустили програму підготовки жінок-водійок автобусів

10:45 Будуть дні без вимкнень — експерт потішив прогнозом енергопостачання на наступний тиждень

10:43 У Раду повторно внесли постанову про звільнення Ірини Верещук

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

10:41 Зеленський відзначив досягнення українських спортсменів на Паралімпійських іграх

10:26 Росія готова до обстрілів з морів — загроза для Одещини надзвичайно висока

10:22 У Полтаві зросла кількість загиблих внаслідок удару по навчальному закладі

10:05 В Україні за дистанційну роботу платять понад 25 тис. грн — кого шукають

10:04 В Росії знову заговорили про ПМР — Молдова може повторити долю України

11:01 Динамо доведеться шукати новий стадіон для матчів у Лізі Європи

10:52 Масштабна пожежа в Одесі сьогодні — подробиці

10:45 В Україні запустили програму підготовки жінок-водійок автобусів

10:45 Будуть дні без вимкнень — експерт потішив прогнозом енергопостачання на наступний тиждень

10:43 У Раду повторно внесли постанову про звільнення Ірини Верещук

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

10:41 Зеленський відзначив досягнення українських спортсменів на Паралімпійських іграх

10:26 Росія готова до обстрілів з морів — загроза для Одещини надзвичайно висока

10:22 У Полтаві зросла кількість загиблих внаслідок удару по навчальному закладі

10:05 В Україні за дистанційну роботу платять понад 25 тис. грн — кого шукають

10:04 В Росії знову заговорили про ПМР — Молдова може повторити долю України

Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

08:06 Кадрові зміни у владі та місія МВФ в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:44 У Раді пропонують підняти військовий збір одній категорії українців

4 вересня 2024
Text

23:58 У ДСНС прокоментували правило "двох стін" під час обстрілів

Text

21:38 Нардеп Івченко відповів, коли відбудуться кадрові призначення в Кабміні

Text

21:30 З університету на фронт — полонений з Курської області розповів Новини.LIVE, як опинився на війні

Text

19:15 Нардеп спрогнозував, скільки годин українці будуть без світла взимку

Text

17:50 Російський обстріл України та відставка очільника МЗС Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

Text

17:40 У Полтаві продовжують розбирати завали — подробиці від ДСНС

Text

13:00 Трагедія у Львові та вчорашній ракетний удар по Полтаві — ефір День.LIVE

Text

11:11 Федієнко пояснив, чому партнери досі не розуміють, що таке війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець