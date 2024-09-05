Сборная Украины потеряла одного из лучших игроков накануне матча с Албанией

Артем Довбик и Виктор Цыганков в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

На одной из тренировок сборной Украины получил травму один из ведущих футболистов команды. Он пропустит ближайшие поединки в Лиге Наций.

Артем Довбик не поможет команде Сергея Реброва, сообщила пресс-служба УАФ.

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Форвард сборной Украины Артем Довбик минувшим летом перешел из испанской "Жироны" в итальянскую "Рому". Он не отметился результативными действиями в трех поединках Серии А. За национальную команду футболист тоже не сможет забить голы в сентябрьских матчах.

Артем Довбик в "Роме". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Травма Довбика

В УАФ сухо сообщили о том, что форвард получил повреждение на тренировке. О характере травмы и сроках восстановления игрока ничего не известно. Однако претендент на "Золотой мяч-2024" точно не поможет национальной команде в матчах со сборными Албании и Чехии.

В заявке у Сергея Реброва остались форварды Роман Яремчук ("Олимпиакос") и Владислав Ванат ("Динамо"). Не исключено, что главный тренер сборной Украины привлечет к тренировкам нападающего донецкого "Шахтера" Даниила Сикана.

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