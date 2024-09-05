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Збірна України втратила лідера напередодні матчів у Лізі Націй

5 вересня 2024 12:01
Валерій Ковалевич - Редактор
Збірна України втратила одного з найкращих гравців напередодні матчу з Албанією
Артем Довбик та Віктор Циганков у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/
Валерій Ковалевич - Редактор

На одному із тренувань збірної України отримав травму один із провідних футболістів команди. Він пропустить найближчі поєдинки у Лізі Націй.

Артем Довбик не допоможе команді Сергія Реброва, повідомила пресслужба УАФ.

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Форвард збірної України Артем Довбик минулого літа перейшов з іспанської "Жирони" в італійську "Рому". Він не відзначився результативними діями у трьох поєдинках Серії А. За національну команду футболіст теж не зможе забити голи у вересневих матчах.

Артем Довбик
Артем Довбик у "Ромі". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Травма Довбика

В УАФ сухо повідомили, що форвард отримав пошкодження на тренуванні. Про характер травми та терміни відновлення гравця нічого не відомо. Проте претендент на "Золотий м'яч-2024" точно не допоможе національній команді у матчах зі збірними Албанії та Чехії.

У заявці у Сергія Реброва залишилися форварди Роман Яремчук ("Олімпіакос") та Владислав Ванат ("Динамо"). Не виключено, що головний тренер збірної України приверне до тренувань нападаючого донецького "Шахтаря" Данила Сікана.

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спорт футбол Збірна України з футболу Артем Довбик Ліга Націй

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