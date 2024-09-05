Людмила Кіченок дізналася, з ким зіграє у фіналі US Open

Людмила Кіченок та Олена Остапенко. Фото: instagram.com/lyuda_kichenok/

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійською спортсменкою Оленою Остапенко зіграє у фіналі Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open). У півфіналі турніру вони перемогли Чжан Хаоцінь та Вероніку Кудерметову.

На шляху до фіналу US Open Кіченок та Остапенко виграли чотири поєдинки поспіль, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Людмилі Кіченок та Олені Остапенко знадобилися два сета, щоб оформити перемогу у півфіналі Відкритого чемпіонату США з тенісу. Підсумковий рахунок — 0:2 (1:6, 2:6). Вероніка Кудерметова та Чжан Хаоцінь не зуміли вчинити опір згуртованому тандему, який виступає в парі вже не перший рік.

Людмила Кіченок під час подачі. Фото: instagram.com/lyuda_kichenok/

Кіченок у фіналі тенісного мейджора

На рахунку Людмили Кіченок два із чотирьох українських фіналів на турнірах "Великого шолома". У 2024 році разом з Оленою Остапенко спортсменка програла вирішальний поєдинок на Australian Open.

Загалом Кіченок втретє у кар'єрі гратиме у фіналі турнірів "Великого шолома". Окрім фіналів з Оленою Остапенко, на Вімблдоні-2023 українка перемогла у парній змішаному турнірі з хорватом Мате Павичем.

У фіналі US Open-2024 Людмила Кіченок та Олена Остапенко протистоятимуть Крістіні Младенович (Франція) та Чжан Шуай (Китай). Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 6 вересня.

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