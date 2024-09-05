Людмила Кіченок дізналася, з ким зіграє у фіналі US Open

Людмила Кіченок вийшла у фінал US Open — з ким зіграє українка
Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійською спортсменкою Оленою Остапенко зіграє у фіналі Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open). У півфіналі турніру вони перемогли Чжан Хаоцінь та Вероніку Кудерметову.
На шляху до фіналу US Open Кіченок та Остапенко виграли чотири поєдинки поспіль, повідомляє "Суспільне Спорт".
Людмилі Кіченок та Олені Остапенко знадобилися два сета, щоб оформити перемогу у півфіналі Відкритого чемпіонату США з тенісу. Підсумковий рахунок — 0:2 (1:6, 2:6). Вероніка Кудерметова та Чжан Хаоцінь не зуміли вчинити опір згуртованому тандему, який виступає в парі вже не перший рік.
Кіченок у фіналі тенісного мейджора
На рахунку Людмили Кіченок два із чотирьох українських фіналів на турнірах "Великого шолома". У 2024 році разом з Оленою Остапенко спортсменка програла вирішальний поєдинок на Australian Open.
Загалом Кіченок втретє у кар'єрі гратиме у фіналі турнірів "Великого шолома". Окрім фіналів з Оленою Остапенко, на Вімблдоні-2023 українка перемогла у парній змішаному турнірі з хорватом Мате Павичем.
У фіналі US Open-2024 Людмила Кіченок та Олена Остапенко протистоятимуть Крістіні Младенович (Франція) та Чжан Шуай (Китай). Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 6 вересня.
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