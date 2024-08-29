US Open прибрав прапори Росії та Білорусі після скарги

Вболівальники перед стадіоном, де проводять US Open. Фото: Tribuna.com

У Нью-Йорку стартував Відкритий чемпіонат США з тенісу US Open, на якому після початку повномасштабного вторгення Росії в Україну відмовились від символіки країни-агресора. Проте цьогоріч, журналісти помітили прапори Росії та Білорусі в базі учасників.

Про це пише BILD.

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Зазначається, що кореспондент BILD Себастьян Кайзер помітив у внутрішній базі Асоціації тенісу США (USTA) прапори Росії та Білорусі.

"Триколор стояв на сторінках Данила Медведєва та Андрія Рубльова, білоруський прапор — у Аріни Соболенко. Також був доступний і пошук країною "Росія" чи "Білорусь". Загалом у одиночному розряді US Open грають 17 росіян та троє білорусів", — йдеться в повідомленні.

Інформація про росіянина на US Open. Фото: скриншот BILD

Він звернувся з офіційним запитом до Асоціації з проханням пояснити рішення. В результаті було негайно видалено держсимволіку Росії та Білорусі з інформаційної системи.

"Це пояснили помилкою співробітника, який завантажив застарілий файл. USTA запевнила, що внутрішня система ніяк не пов'язана із зовнішнім сайтом турніру, де держсимволіки РФ та Білорусі немає", — повідомляють у виданні.

Крім цього Кайзер закликав вболівальників стежити, чи з'являться абревіатури RUS або BLR безпосередньо під час ігор.

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