US Open убрал флаги России и Белоруссии после жалобы

Болельщики перед стадионом, где проводят US Open. Фото: Tribuna.com

В Нью-Йорке стартовал Открытый чемпионат США по теннису US Open, на котором после начала полномасштабного вторжения России в Украину отказались от символики страны-агрессора. Однако в этом году журналисты заметили флаги России и Беларуси в базе участников.

Об этом пишет BILD.

Читайте также:

Скандал с флагами России и Белоруссии на US Open

Корреспондент BILD Себастьян Кайзер заметил во внутренней базе Ассоциации тенниса США (USTA) флаги России и Беларуси.

"Триколор стоял на страницах Даниила Медведева и Андрея Рублева, белорусский флаг — у Арины Соболенко. Также был доступен и поиск по стране "Россия" или "Беларусь". Всего в одиночном разряде US Open играют 17 россиян и трое белорусов", — говорится в сообщении.

Информация о россиянине на US Open. Фото: скриншот BILD

Он обратился с официальным запросом в Ассоциацию с просьбой разъяснить решение. В результате была немедленно удалена госсимволика России и Беларуси по информационной системе.

"Это объяснили ошибкой сотрудника, загрузившего устаревший файл. USTA заверила, что внутренняя система никак не связана с внешним сайтом турнира, где госсимволики РФ и Беларуси нет", — сообщают в издании.

Кроме этого, Кайзер призвал болельщиков следить, появятся ли аббревиатуры RUS или BLR непосредственно во время игр.

Напомним, Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не "Арсенал".

Шапаренко уйдет из "Динамо" до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец.

Миколенко предложили выгодный контракт в одном из популярнейших клубов Италии.

Лунин принял решение о том, где будет играть — это не "Реал".

Буряк объяснил, как Динамо выступит в Лиге Европы.