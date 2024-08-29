US Open убрал флаги России и Белоруссии после жалобы

US Open убрал флаги России и Беларуси — на турнире поддержали Украину
В Нью-Йорке стартовал Открытый чемпионат США по теннису US Open, на котором после начала полномасштабного вторжения России в Украину отказались от символики страны-агрессора. Однако в этом году журналисты заметили флаги России и Беларуси в базе участников.
Об этом пишет BILD.
Скандал с флагами России и Белоруссии на US Open
Корреспондент BILD Себастьян Кайзер заметил во внутренней базе Ассоциации тенниса США (USTA) флаги России и Беларуси.
"Триколор стоял на страницах Даниила Медведева и Андрея Рублева, белорусский флаг — у Арины Соболенко. Также был доступен и поиск по стране "Россия" или "Беларусь". Всего в одиночном разряде US Open играют 17 россиян и трое белорусов", — говорится в сообщении.
Он обратился с официальным запросом в Ассоциацию с просьбой разъяснить решение. В результате была немедленно удалена госсимволика России и Беларуси по информационной системе.
"Это объяснили ошибкой сотрудника, загрузившего устаревший файл. USTA заверила, что внутренняя система никак не связана с внешним сайтом турнира, где госсимволики РФ и Беларуси нет", — сообщают в издании.
Кроме этого, Кайзер призвал болельщиков следить, появятся ли аббревиатуры RUS или BLR непосредственно во время игр.
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