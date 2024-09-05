Людмила Киченок узнала, с кем сыграет в финале US Open

Людмила Киченок и Елена Остапенко. Фото: instagram.com/lyuda_kichenok/

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латвийской спортсменкой Еленой Остапенко сыграет в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open). В полуфинале турнира они победили Чжан Хаоцинь и Веронику Кудерметову.

На пути к финалу US Open Киченок и Остапенко выиграли четыре поединка подряд, сообщает "Суспільне Спорт".

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Людмиле Киченок и Елене Остапенко понадобились два сета, чтобы оформить победу в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису. Итоговый счет — 0:2 (1:6, 2:6). Веронике Кудерметовой и Чжан Хаоцинь не удалось оказать сопротивление сплоченному тандему, который выступает в паре уже не первый год.

Людмила Киченок во время подачи. Фото: instagram.com/lyuda_kichenok/

Киченок в финале теннисного мейджора

На счету Людмилы Киченок два из четырех украинских финалов на турнирах "Большого шлема". В 2024 году вместе с Еленой Остапенко спортсменка проиграла решающий поединок на Australian Open.

В общей сложности Киченок в третий раз в карьере будет играть в финале турниров "Большого шлема". Помимо финалов с Еленой Остапенко, на Уимблдоне-2023 году украинка победила в парной смешанном турнире с хорватом Мате Павичем.

В финале US Open-2024 Людмила Киченок и Елена Остапенко будут противостоять Кристине Младенович (Франция) и Чжан Шуай (Китай). Поединок состоится в пятницу, 6 сентября.

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