Яремчук звернувся до вболівальників збірної України перед матчем із Албанією

Роман Яремчук у збірній України. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Форвард грецького "Олімпіакосу" та збірної України Роман Яремчук відреагував на нову ракетну атаку росіян. Метою агресії стало рідне місто футболіста.

Яремчук заявив, що гравців національної команди шоковано обстрілом Львова, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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У середу, 4 вересня, російські війська обстріляли Львів безпілотниками та ракетами. У місті зафіксовано багато руйнувань, є жертви. Це свято стало трагічним в історії Львова.

Що сказав Яремчук про ракетну атаку

Колишній форвард "Динамо" народився та виріс у Львові. Футболіст не зміг стримати емоції, коли коментував обстріл міста. Яремчук заявив, що ця трагедія стала потрясінням для всіх гравців національної команди.

"Моє рідне місто Львів вразило страшну трагедію. Хочу передати щирі співчуття всім сім'ям загиблих. Також Полтава, Кривий Ріг, Суми, Харків. Збірна України поділяє цю трагедію разом з усіма українцями. Від таких новин наше серце розривається", — заявив Яремчук.

Форвард сподівається, що гра національної команди у Лізі Націй подарує уболівальникам трохи позитивних емоцій. Свій перший поєдинок "синьо-жовті" проведуть проти збірної Албанії вже у суботу, 7 вересня.

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