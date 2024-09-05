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Яремчук обратился к болельщикам сборной Украины из-за трагедии во Львове

5 сентября 2024 11:35
Валерий Ковалевич - Редактор
Яремчук обратился к болельщикам сборной Украины перед матчем с Албанией
Роман Яремчук в сборной Украины. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/
Валерий Ковалевич - Редактор

Форвард греческого "Олимпиакоса" и сборной Украины Роман Яремчук отреагировал на новую ракетную атаку россиян. Целью агрессии стал родной город футболиста.

Яремчук заявил, что игроки национальной команды шокированы обстрелом Львова, сообщает официальный сайт УАФ. 

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В среду, 4 сентября, российские войска обстреляли Львов беспилотниками и ракетами. В городе зафиксировано много разрушений, есть жертвы. Этот день стал трагическим в истории Львова. 

Что сказал Яремчук про ракетную атаку

Бывший форвард "Динамо" родился и вырос во Львове. Футболист не смог сдержать эмоции, когда комментировал обстрел города. Яремчук заявил, что эта трагедия стала потрясением для всех игроков национальной команды. 

"Мой родной город Львов потряс страшная трагедия. Хочу передать искренние соболезнования всем семьям погибших. Также Полтава, Кривой Рог, Сумы, Харьков. Сборная Украины разделяет эту трагедию вместе со всеми украинцами. От таких новостей наше сердце разрывается", — заявил Яремчук.

Форвард надеется, что игра национальной команды в Лиге Наций подарит болельщикам немного положительных эмоций. Свой первый поединок "сине-желтые" проведут против сборной Албании уже в субботу, 7 сентября. 

Напомним, Судаков может уйти из "Шахтера" уже зимой — трансфер станет рекордным. 

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война спорт Львов футбол Сборная Украины по футболу Роман Яремчук

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