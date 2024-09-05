Динамо могут не пустить на стадион в Гамбурге на матчи Лиги Европы

Динамо придется искать новый стадион для матчей в Лиге Европы
Руководство киевского "Динамо" договорилось с немецким "Гамбургом" о проведении номинально домашних матчей Лиги Европы на "Имтех Арене". Однако не исключено, что украинскому клубу придется искать другой стадион.
Болельщики "Гамбург" выступили против аренды клубного стадиона, сообщает Telegram-канал "Футбол 2.0".
В немецком "Гамбурге" назревает скандал из-за того, что клуб сдал свой стадион в аренду киевскому "Динамо". Объединение болельщиков "HSV Supporters Club" обвинило украинский клуб в расизме.
Что сказали болельщики "Гамбурга"
Фаны "динозавров" выпустили заявление, в котором призвали руководство немецкого клуба отменить сделку и не пускать "Динамо" на "Имтех Арену". Болельщики написали, что украинская команда якобы неоднократно замечена в расистское и дискриминационное поведение.
Согласно мнению болельщиков "Гамбурга", сделка с "Динамо" не соответствует ценностям немецкого клуба, который последовательно выступает против любых проявлений расизма. Фаны намерены игнорировать матчи "Гамбурга", если руководство клуба не прислушается к их мнению.
Реакции на это заявление пока не последовало.
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