Динамо могут не пустить на стадион в Гамбурге на матчи Лиги Европы

Лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко. Фото: пресс-служба клуба

Руководство киевского "Динамо" договорилось с немецким "Гамбургом" о проведении номинально домашних матчей Лиги Европы на "Имтех Арене". Однако не исключено, что украинскому клубу придется искать другой стадион.

Болельщики "Гамбург" выступили против аренды клубного стадиона, сообщает Telegram-канал "Футбол 2.0".

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В немецком "Гамбурге" назревает скандал из-за того, что клуб сдал свой стадион в аренду киевскому "Динамо". Объединение болельщиков "HSV Supporters Club" обвинило украинский клуб в расизме.

Футболисты "Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Что сказали болельщики "Гамбурга"

Фаны "динозавров" выпустили заявление, в котором призвали руководство немецкого клуба отменить сделку и не пускать "Динамо" на "Имтех Арену". Болельщики написали, что украинская команда якобы неоднократно замечена в расистское и дискриминационное поведение.

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан. Фото: пресс-служба клуба

Согласно мнению болельщиков "Гамбурга", сделка с "Динамо" не соответствует ценностям немецкого клуба, который последовательно выступает против любых проявлений расизма. Фаны намерены игнорировать матчи "Гамбурга", если руководство клуба не прислушается к их мнению.

Реакции на это заявление пока не последовало.

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