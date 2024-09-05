Динамо можуть не пустити на стадіон у Гамбурзі на матчі Ліги Європи

Лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко. Фото: пресслужба клубу

Керівництво київського "Динамо" домовилося з німецьким "Гамбургом" про проведення номінально домашніх матчів Ліги Європи на "Імтех Арені". Проте, не виключено, що українському клубу доведеться шукати інший стадіон.

Вболівальники "Гамбург" виступили проти оренди клубного стадіону, повідомляє Telegram-канал "Футбол 2.0".

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Футболісти "Динамо" перед матчем. Фото: пресслужба клубу

Що сказали вболівальники "Гамбурга"

Фани "динозаврів" випустили заяву, в якій закликали керівництво німецького клубу скасувати угоду та не пускати "Динамо" на "Імтех Арену". Вболівальники написали, що українська команда нібито неодноразово помічена у расистську та дискримінаційну поведінку.

Голкіпер "Динамо" Георгій Бущан. Фото: пресслужба клубу

На думку вболівальників "Гамбурга", угода з "Динамо" не відповідає цінностям німецького клубу, який послідовно виступає проти будь-яких проявів расизму. Фани мають намір ігнорувати матчі "Гамбурга", якщо керівництво клубу не прислухається до їхньої думки.

Реакції на цю заяву поки що не було.

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