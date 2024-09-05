Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Динамо доведеться шукати новий стадіон для матчів у Лізі Європи arrow

Динамо доведеться шукати новий стадіон для матчів у Лізі Європи

5 вересня 2024 11:01
Валерій Ковалевич - Редактор
Динамо можуть не пустити на стадіон у Гамбурзі на матчі Ліги Європи
Лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко. Фото: пресслужба клубу
Валерій Ковалевич - Редактор

Керівництво київського "Динамо" домовилося з німецьким "Гамбургом" про проведення номінально домашніх матчів Ліги Європи на "Імтех Арені". Проте, не виключено, що українському клубу доведеться шукати інший стадіон.

Вболівальники "Гамбург" виступили проти оренди клубного стадіону, повідомляє Telegram-канал "Футбол 2.0".

Читайте також:

У німецькому "Гамбурзі" назріває скандал через те, що клуб здав свій стадіон в оренду київському "Динамо". Об'єднання вболівальників "HSV Supporters Club" звинуватило український клуб у расизмі.

Динамо Київ
Футболісти "Динамо" перед матчем. Фото: пресслужба клубу

Що сказали вболівальники "Гамбурга"

Фани "динозаврів" випустили заяву, в якій закликали керівництво німецького клубу скасувати угоду та не пускати "Динамо" на "Імтех Арену". Вболівальники написали, що українська команда нібито неодноразово помічена у расистську та дискримінаційну поведінку.

Георгій Бущан
Голкіпер "Динамо" Георгій Бущан. Фото: пресслужба клубу

На думку вболівальників "Гамбурга", угода з "Динамо" не відповідає цінностям німецького клубу, який послідовно виступає проти будь-яких проявів расизму. Фани мають намір ігнорувати матчі "Гамбурга", якщо керівництво клубу не прислухається до їхньої думки.

Реакції на цю заяву поки що не було.

Нагадаємо, Судаков може залишити "Шахтар" уже взимку — трансфер стане рекордним. 

Людмила Кіченок вийшла у фінал US Open — з ким зіграє українка. 

Англійський клуб через не футбольні перепони відмовився від українського гравця

Ребров може піти зі збірної України вже у жовтні — відома умова.

Зінченко в останній момент залишився в "Арсеналі" — відома причина

Німеччина спорт футбол Динамо Ліга Європи

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:18 Посадовець Одеської митниці намагається уникнути відповідальності за смертельну аварію

14:16 Рада підтримала кандидатуру Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ

14:13 Мінус гармата росіян — у ДПСУ показали ефектну роботу прикордонників на півдні

14:13 СБУ затримала трьох хлопців, які палили автівки ЗСУ у прифронтовому регіоні Донецької області

14:00 Нацбанк озвучив плани щодо випуску банкнот великих номіналів

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

Text

13:57 Ремонт закінчують – у скільки мільйонів обійшлася киянам аварія метро

13:57 Україна все ще очікує на обіцяну військову допомогу від Конгресу США, — Зеленський

13:54 Хотіли вивезти понад 100 тис. доларів через КПП на Одещині

Text

13:52 Щоб не засиджувалися — нардеп пояснив доцільність кадрових змін в уряді

13:50 У Києві зафіксували перший вересневий температурний рекорд

14:18 Посадовець Одеської митниці намагається уникнути відповідальності за смертельну аварію

14:16 Рада підтримала кандидатуру Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ

14:13 Мінус гармата росіян — у ДПСУ показали ефектну роботу прикордонників на півдні

14:13 СБУ затримала трьох хлопців, які палили автівки ЗСУ у прифронтовому регіоні Донецької області

14:00 Нацбанк озвучив плани щодо випуску банкнот великих номіналів

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

13:57 Україна все ще очікує на обіцяну військову допомогу від Конгресу США, — Зеленський

13:54 Хотіли вивезти понад 100 тис. доларів через КПП на Одещині

13:50 У Києві зафіксували перший вересневий температурний рекорд

13:42 Нарахування субсидій на опалювальний сезон — що зміниться з 1 жовтня

13:38 В одному з районів Києва пролунав вибух — тривогу не оголошували

Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

13:57 Ремонт закінчують – у скільки мільйонів обійшлася киянам аварія метро

Text

13:52 Щоб не засиджувалися — нардеп пояснив доцільність кадрових змін в уряді

Text

13:24 Майор ЗСУ пояснив, чому військовозобов'язані бояться іти до армії

Text

13:00 Путін знову хоче переговорів, світло восени й взимку та ситуація під Курськом — ефір День.LIVE

Text

12:29 Історично належать Україні — історик висловився про Брянську та Курську області Росії

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

Text

12:02 Нардеп поділився планами Уряду щодо змін в роботі деяких міністерств

Text

08:06 Кадрові зміни у владі та місія МВФ в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:44 У Раді пропонують підняти військовий збір одній категорії українців

4 вересня 2024
Text

23:58 У ДСНС прокоментували правило "двох стін" під час обстрілів

Text

21:38 Нардеп Івченко відповів, коли відбудуться кадрові призначення в Кабміні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець