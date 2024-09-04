Карпаты назвали ущерб от ракетной атаки россиян на Львов

Спасатели работают во Львове. Фото: Reuters/Roman Baluk

Руководство футбольного клуба "Карпаты" отреагировало на ракетную атаку россиян на Львов. В городе продолжается разбор завалов и спасательная операция.

"Карпаты" описали последствия обстрела на своем официальном канале в Telegram.

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Разрушения во Львове. Фото: Reuters/Roman Baluk

В результате ракетного обстрела во Львове известно о семи погибших, трое из которых — дети. На местах прилетов ракет до сих пор работают сотрудники всех служб быстрого реагирования.

Спасатели на месте атаки во Львове. Фото: Reuters/Roman Baluk

Что в "Карпатах" сказали об обстреле

Пресс-служба львовского клуба выразила соболезнования погибшим и пострадавшим в результате ночных ракетных обстрелов Львова. В "Карпатах" напомнили о том, что у россиян нет моральных барьеров, а потому от их действий гибнут и мирные граждане, и дети.

"Жилые дома, учебные заведения: у россиян есть только цель — уничтожение украинцев и Украины. Сегодня — Львов, вчера — Полтава, ежедневно — Харьков, Сумы и города по всей линии фронта. Украина продолжает бороться против чистого зла и к этой борьбе должен быть вовлечен каждый морально, финансово и физически. Ведь благодаря объединению мы выстояли и только объединенными можем продолжать борьбу", — написали в пресс-службе "Карпат".

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