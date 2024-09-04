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Карпати назвали збитки від ракетної атаки на Львів

4 вересня 2024 12:33
Валерій Ковалевич - Редактор
Карпати назвали збитки від ракетної атаки росіян на Львів
Рятувальники працюють у Львові. Фото: Reuters/Roman Baluk
Валерій Ковалевич - Редактор

Керівництво футбольного клубу "Карпати" відреагувало на ракетну атаку росіян на Львів. У місті триває розбір завалів та рятувальна операція.

"Карпати" описали наслідки обстрілу на своєму офіційному каналі у Telegram.

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У ніч проти середи, 4 вересня, російські війська знову обстріляли українські міста. Одні із найсерйозніших руйнувань ця терористична атака завдала Львову.

Руйнування у Львові
Руйнування у Львові. Фото: Reuters/Roman Baluk

Внаслідок ракетного обстрілу у Львові відомо про сімох загиблих, троє з яких — діти. На місцях прильотів ракет досі працюють співробітники всіх служб швидкого реагування.

Рятувальники на місці атаки у Львові
Рятувальники на місці атаки у Львові Фото: Reuters/Roman Baluk

Що у "Карпатах" сказали про обстріл

Пресслужба львівського клубу висловила співчуття загиблим та постраждалим внаслідок нічних ракетних обстрілів Львова. У "Карпатах" нагадали про те, що росіяни не мають моральних бар'єрів, а тому від їхніх дій гинуть і мирні громадяни, і діти.

"Житлові будинки, навчальні заклади: росіяни мають лише мету — знищення українців та України. Сьогодні — Львів, учора — Полтава, щодня — Харків, Суми та міста по всій лінії фронту. Україна продовжує боротися проти чистого зла і до цієї боротьби має бути залучений кожен морально, фінансово та фізично. Адже завдяки об'єднанню ми вистояли й лише об'єднаними можемо продовжувати боротьбу", — написали у пресслужбі "Карпат".

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