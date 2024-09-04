Карпати назвали збитки від ракетної атаки росіян на Львів

Рятувальники працюють у Львові. Фото: Reuters/Roman Baluk

Керівництво футбольного клубу "Карпати" відреагувало на ракетну атаку росіян на Львів. У місті триває розбір завалів та рятувальна операція.

"Карпати" описали наслідки обстрілу на своєму офіційному каналі у Telegram.

Читайте також:

У ніч проти середи, 4 вересня, російські війська знову обстріляли українські міста. Одні із найсерйозніших руйнувань ця терористична атака завдала Львову.

Руйнування у Львові. Фото: Reuters/Roman Baluk

Внаслідок ракетного обстрілу у Львові відомо про сімох загиблих, троє з яких — діти. На місцях прильотів ракет досі працюють співробітники всіх служб швидкого реагування.

Рятувальники на місці атаки у Львові Фото: Reuters/Roman Baluk

Що у "Карпатах" сказали про обстріл

Пресслужба львівського клубу висловила співчуття загиблим та постраждалим внаслідок нічних ракетних обстрілів Львова. У "Карпатах" нагадали про те, що росіяни не мають моральних бар'єрів, а тому від їхніх дій гинуть і мирні громадяни, і діти.

"Житлові будинки, навчальні заклади: росіяни мають лише мету — знищення українців та України. Сьогодні — Львів, учора — Полтава, щодня — Харків, Суми та міста по всій лінії фронту. Україна продовжує боротися проти чистого зла і до цієї боротьби має бути залучений кожен морально, фінансово та фізично. Адже завдяки об'єднанню ми вистояли й лише об'єднаними можемо продовжувати боротьбу", — написали у пресслужбі "Карпат".

Нагадаємо, Ребров може піти зі збірної України вже у жовтні — відома умова.

Зінченко в останній момент залишився в "Арсеналі" — відома причина.

Забарний обрав клуб, до якого піде з "Борнмута" — коли відбудеться трансфер.

Харлан святкує своє 34-річчя — яким був шлях найкращої української спортсменки.

Маркевич назвав найкращого футболіста України на початку сезону.