Харлан показала, как выглядит ее обручальное кольцо

Ольга Харлан во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан объявила о помолвке с итальянским спортсменом Луиджи Самеле. Возлюбленные уже давно живут вместе, а теперь они решились на важный шаг.

Харлан показала обручальное кольцо на своей странице в Instagram.

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Ольга Харлан познакомилась с итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле еще когда ей было 15 лет. Она впервые увидела спортсмена, который старше девушки на два года, на одном из международных турнирах. Украинка сразу понравилась будущему олимпийскому чемпиону, однако долгое время он не признавался в этом Ольге.

Харлан и Самеле стали парой только в 2018 году, когда украинка развелась, и ее сердце было свободно. Со временем она переехала к Луиджи, который с большой нежностью относится к спортсменке.

Ольга Харлан и Луиджи Самеле. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Предложение руки и сердца

Шесть лет влюбленная пара просто жила вместе, поддерживая друг друга и на турнирах, и в обычной жизни. Но после Олимпиады в Париже, на которой и Ольга, и Луиджи завоевали медали, итальянский спортсмен решил сделать украинке предложение.

"Неожиданно" я согласилась", — написала Ольга Харлан в социальной сети, в которой поделилась фотографией в объятиях Луиджи Самеле.

О дате свадьбы пока не известно.

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