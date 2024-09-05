Харлан показала, як виглядає її обручка

Харлан виходить заміж — олімпійська чемпіонка показала обручку
Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан оголосила про заручини з італійським спортсменом Луїджі Самеле. Кохані вже давно живуть разом, а тепер вони наважилися на важливий крок.
Харлан показала обручку на своїй сторінці в Instagram.
Ольга Харлан познайомилася з італійським фехтувальником Луїджі Самеле ще коли їй було 15 років. Вона вперше побачила спортсмена, який старший за дівчину на два роки, на одному з міжнародних турнірів. Українка одразу сподобалася майбутньому олімпійському чемпіону, проте довгий час він не зізнавався у цьому Ользі.
Харлан та Самеле стали парою лише у 2018 році, коли українка розлучилася, і її серце було вільне. Згодом вона переїхала до Луїджі, який з великою ніжністю ставиться до спортсменки.
Пропозиція руки та серця
Шість років закохана пара просто жила разом, підтримуючи одна одну й на турнірах, і у звичайному житті. Але після Олімпіади у Парижі, на якій і Ольга, і Луїджі здобули медалі, італійський спортсмен вирішив зробити українці пропозицію.
"Несподівано" я погодилася", — написала Ольга Харлан у соціальній мережі, в якій поділилася фотографією в обіймах Луїджі Самеле.
Про дату весілля поки що не відомо.
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