Харлан показала, як виглядає її обручка

Ольга Харлан під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан оголосила про заручини з італійським спортсменом Луїджі Самеле. Кохані вже давно живуть разом, а тепер вони наважилися на важливий крок.

Харлан показала обручку на своїй сторінці в Instagram.

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Ольга Харлан познайомилася з італійським фехтувальником Луїджі Самеле ще коли їй було 15 років. Вона вперше побачила спортсмена, який старший за дівчину на два роки, на одному з міжнародних турнірів. Українка одразу сподобалася майбутньому олімпійському чемпіону, проте довгий час він не зізнавався у цьому Ользі.

Харлан та Самеле стали парою лише у 2018 році, коли українка розлучилася, і її серце було вільне. Згодом вона переїхала до Луїджі, який з великою ніжністю ставиться до спортсменки.

Ольга Харлан та Луїджі Самеле. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Пропозиція руки та серця

Шість років закохана пара просто жила разом, підтримуючи одна одну й на турнірах, і у звичайному житті. Але після Олімпіади у Парижі, на якій і Ольга, і Луїджі здобули медалі, італійський спортсмен вирішив зробити українці пропозицію.

"Несподівано" я погодилася", — написала Ольга Харлан у соціальній мережі, в якій поділилася фотографією в обіймах Луїджі Самеле.

Про дату весілля поки що не відомо.

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