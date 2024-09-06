Бруну Лаже повернувся до Бенфіки: новий головний тренер працюватиме до 2026 року

Бруну Лаже та Руй Кошта. Фото: "Бенфіка"

Лісабонська "Бенфіка" не довго залишалася без головного тренера. Раніше команду залишив Роджер Шмідт.

Про призначення нового головного тренера повідомила прес-служба клубу.

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Бруну Лаже. Фото: "Бенфіка"

Новий тренер "Бенфіки"

За інформацією клубу, новим головним тренером лісабонців буде добре їм знайомий Бруну Лаже. Керівник клубу Руї Кошта вже презентував футболіста публіці.

Новий головний тренер підписав контракт із "Бенфікою" до літа 2026 року.

Раніше 48-річний фахівець працював у "Бенфіці". У 2018-му році він очолив другу команду "орлів" і того ж сезону став виконувачем обов'язків головного тренера. Тоді Лаже привів клуб до чемпіонства та став повноцінним наставником.

Цікаво, що через рік "Бенфіка" з Лаже стала другою у чемпіонаті й тренера звільнили.

З 2021 по 2022 рік Лаже тренував в Англії "Вулверхемптон", а в 2023-му бразильський "Ботафого".

Зазначимо, що "Бенфіка" невдало виступила минулого сезону, програвши боротьбу за титул і провалившись у єврокубках. При цьому Шмідта залишили у команді, але втрата очок у чемпіонаті змусила клуб відмовитися від послуг тренера.

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