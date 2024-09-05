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Шовковський привернув увагу відомого клубу — тренер отримає вигідну пропозицію

5 вересня 2024 15:04
Валерій Ковалевич - Редактор
Шовковський може піти з Динамо та стати тренером відомого клубу
Олександр Шовковський із футболістами "Динамо". Фото: пресслужба клубу
Валерій Ковалевич - Редактор

Молодий наставник київського "Динамо" може одержати запрошення від іншого клубу. Колишній голкіпер збірної України очолив список потенційних кандидатів на роль головного тренера команди з Туреччини.

Шовковський отримає пропозицію від іншого клубу у разі відходу з "Динамо", повідомляє Fanatik.

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Олександр Шовковський розпочав самостійну тренерську кар'єру у листопаді 2023 року, коли замінив на посаді наставника "Динамо" Мірчу Луческу. Молодому фахівцю вдалося стабілізувати результати команди та вивести її спочатку до кваліфікації Ліги чемпіонів, а потім і до Ліги Європи.

Олександр Шовковський
Олександр Шовковський керує тренуванням. Фото: пресслужба "Динамо"

Інтерес до Шовковського з Європи

На успіхи тренера "Динамо" звернув увагу турецький клуб "Трабзонспор", якому Олександр Шовковський колись протистояв футболісту. Керівництво цього клубу незадоволене результатами, які команда демонструє під керівництвом досвідченого Шенола Гюнеша.

У "Трабзонспорі" хочуть, щоб команду очолив молодий перспективний тренер, який зможе вивести її на інший рівень. Цим фахівцем може виявитися Шовковський, але лише у разі виходу з київського "Динамо". При цьому ніщо не вказує на те, що подібне може статися найближчим часом.

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спорт футбол Казахстан Динамо тренер Олександр Шовковський

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