Шовковський може піти з Динамо та стати тренером відомого клубу

Шовковський привернув увагу відомого клубу — тренер отримає вигідну пропозицію
Молодий наставник київського "Динамо" може одержати запрошення від іншого клубу. Колишній голкіпер збірної України очолив список потенційних кандидатів на роль головного тренера команди з Туреччини.
Шовковський отримає пропозицію від іншого клубу у разі відходу з "Динамо", повідомляє Fanatik.
Олександр Шовковський розпочав самостійну тренерську кар'єру у листопаді 2023 року, коли замінив на посаді наставника "Динамо" Мірчу Луческу. Молодому фахівцю вдалося стабілізувати результати команди та вивести її спочатку до кваліфікації Ліги чемпіонів, а потім і до Ліги Європи.
Інтерес до Шовковського з Європи
На успіхи тренера "Динамо" звернув увагу турецький клуб "Трабзонспор", якому Олександр Шовковський колись протистояв футболісту. Керівництво цього клубу незадоволене результатами, які команда демонструє під керівництвом досвідченого Шенола Гюнеша.
У "Трабзонспорі" хочуть, щоб команду очолив молодий перспективний тренер, який зможе вивести її на інший рівень. Цим фахівцем може виявитися Шовковський, але лише у разі виходу з київського "Динамо". При цьому ніщо не вказує на те, що подібне може статися найближчим часом.
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