Циганков готується до трансферу з Жирони на початку наступного року

Віктор Циганков під час тренування. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Півзахисник збірної України Віктор Циганков змінив характер стосунків із керівництвом "Жирони". Футболіст розчарований спробами клубу утримати його у складі за будь-яку ціну.

Циганков може піти з "Жирони" вже на початку січня 2025 року, повідомляє Mundo Deportivo.

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Віктор Циганков демонстрував лояльність "Жироні" протягом усього перебування в каталонському клубі. Проте футболіст розчарований тим, що влітку йому не повідомили про інтерес з боку представників англійської Прем'єр-ліги.

Віктор Циганков у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Український півзахисник відмовився від послуг Пере Гвардіоли, який є головою ради директорів "Жирони", та підписав контракт з іншим агентом. Вже взимку футболіст може змінити клуб.

Де гратиме Циганков

Хавбек має пропозиції з Італії та Німеччини, але найвищий інтерес до нього виявляють клуби англійської Прем'єр-ліги. "Ньюкасл" пропонував "Жироні" за Циганкова 30 млн євро, але каталонці відмовилися від цього трансферу. За інформацією англійських журналістів, футболістом цікавляться "Брайтон" та "Ліверпуль".

Циганкову подобається в Каталонії, але вигідна пропозиція може сприяти переходу Віктора до однієї з англійських команд. Перед зимовим трансферним вікном він має намір розглянути всі пропозиції від інших клубів.

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