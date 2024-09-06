Циганков готується до трансферу з Жирони на початку наступного року

Циганков посварився з керівництвом Жироні — причина досить серйозна
Півзахисник збірної України Віктор Циганков змінив характер стосунків із керівництвом "Жирони". Футболіст розчарований спробами клубу утримати його у складі за будь-яку ціну.
Циганков може піти з "Жирони" вже на початку січня 2025 року, повідомляє Mundo Deportivo.
Віктор Циганков демонстрував лояльність "Жироні" протягом усього перебування в каталонському клубі. Проте футболіст розчарований тим, що влітку йому не повідомили про інтерес з боку представників англійської Прем'єр-ліги.
Український півзахисник відмовився від послуг Пере Гвардіоли, який є головою ради директорів "Жирони", та підписав контракт з іншим агентом. Вже взимку футболіст може змінити клуб.
Де гратиме Циганков
Хавбек має пропозиції з Італії та Німеччини, але найвищий інтерес до нього виявляють клуби англійської Прем'єр-ліги. "Ньюкасл" пропонував "Жироні" за Циганкова 30 млн євро, але каталонці відмовилися від цього трансферу. За інформацією англійських журналістів, футболістом цікавляться "Брайтон" та "Ліверпуль".
Циганкову подобається в Каталонії, але вигідна пропозиція може сприяти переходу Віктора до однієї з англійських команд. Перед зимовим трансферним вікном він має намір розглянути всі пропозиції від інших клубів.
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