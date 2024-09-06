Маліновський може продовжити кар'єру у чемпіонаті Туреччини

Маліновським зацікавився амбітний турецький клуб
Півзахисник Руслан Маліновський опинився на радарі одного з найамбіційніших турецьких клубів. Футболіст збірної України може продовжити кар'єру у новому для себе чемпіонаті.
"Дженоа" вивчає пропозицію щодо трансферу Маліновського, повідомляє Tutto Mercato.
Літнє трансферне вікно в Італії вже зачинилося і місцеві клуби не можуть підписувати нових гравців. Однак у Туреччині інші правила, команди продовжують посилювати склади. Одним із новачків "Істанбул Башакшехір" може стати Руслан Маліновський.
Деталі можливого переходу українця
Керівництво та тренерський штаб столичної команди побоюються, що велика кількість травм може позначитися на результатах "Істанбул Башакшехір". Чагдаш Атан попросив півзахисника, який може зіграти в обороні та атаці, та форварда.
Одним із кандидатів на перехід у турецький клуб став Руслан Маліновський. Він підписав контракт із "Дженоа" лише на початку 2024 року, але найближчими днями 31-річний футболіст може знову піти із Серії А.
Турецький клуб запропонував "Дженоа" 7 млн євро за українського футболіста. Саме стільки "грифони" заплатили за Маліновського "Марселю" пів року тому. У Генуї не впевнені, що варто продавати півзахисника, але турки готові покращити свою пропозицію.
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