Маліновський може продовжити кар'єру у чемпіонаті Туреччини

Руслан Маліновський працює із м'ячем. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Півзахисник Руслан Маліновський опинився на радарі одного з найамбіційніших турецьких клубів. Футболіст збірної України може продовжити кар'єру у новому для себе чемпіонаті.

"Дженоа" вивчає пропозицію щодо трансферу Маліновського, повідомляє Tutto Mercato.

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Літнє трансферне вікно в Італії вже зачинилося і місцеві клуби не можуть підписувати нових гравців. Однак у Туреччині інші правила, команди продовжують посилювати склади. Одним із новачків "Істанбул Башакшехір" може стати Руслан Маліновський.

Маліновський у "Дженоа". Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Деталі можливого переходу українця

Керівництво та тренерський штаб столичної команди побоюються, що велика кількість травм може позначитися на результатах "Істанбул Башакшехір". Чагдаш Атан попросив півзахисника, який може зіграти в обороні та атаці, та форварда.

Одним із кандидатів на перехід у турецький клуб став Руслан Маліновський. Він підписав контракт із "Дженоа" лише на початку 2024 року, але найближчими днями 31-річний футболіст може знову піти із Серії А.

Маліновський під час тренування. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Турецький клуб запропонував "Дженоа" 7 млн євро за українського футболіста. Саме стільки "грифони" заплатили за Маліновського "Марселю" пів року тому. У Генуї не впевнені, що варто продавати півзахисника, але турки готові покращити свою пропозицію.

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