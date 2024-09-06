Малиновский может продолжить карьеру в чемпионате Турции

Малиновским заинтересовался амбициозный турецкий клуб
Полузащитник Руслан Малиновский оказался на радаре одного из самых амбициозных турецких клубов. Футболист сборной Украины может продолжить карьеру в новом для себя чемпионате.
"Дженоа" изучает предложение по трансферу Малиновского, сообщает Tutto Mercato.
Летнее трансферное окно в Италии уже закрылось, и местные клубы не могут подписывать новых игроков. Однако в Турции другие правила, команды продолжают усиливать составы. Одним из новичков "Истанбул Башакшехир" может стать Руслан Малиновский.
Детали возможного перехода украинца
Руководство и тренерский штаб столичной команды опасаются того, что большое количество травм может сказаться на результатах "Истанбул Башакшехир". Чагдаш Атан попросил полузащитника, который может сыграть в обороне и атаке, и форварда.
Одним из кандидатов на переход в турецкий клуб стал Руслан Малиновский. Он подписал контракт с "Дженоа" только в начале 2024 года, но в ближайшие дни 31-летний футболист может снова уйти из Серии А.
Турецкий клуб предложил "Дженоа" 7 млн евро за украинского футболиста. Именно столько "грифоны" заплатили за Малиновского "Марселю" полгода назад. В Генуе не уверены, что стоит продавать полузащитника, но турки готовы улучшить свое предложение.
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