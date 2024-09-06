У Миколенко проблемы в Эвертоне из-за слабой игры украинца в обороне

В Эвертоне недовольны игрой Миколенко — что ждет украинца
Английский "Эвертон" провалил старт сезона в Премьер-лиге. Команда допустила слишком много ошибок в обороне, и часть из них лежит на защитнике сборной Украины Виталии Миколенко.
У футболиста есть время исправить недочеты в своей игре, иначе его отправят в запас, сообщает Daily Mail.
"Эвертон" пропустил восемь голов в трех первых турах АПЛ и не сумел набрать на одного очка. После трех поражений команда Шона Дайча занимает последнее место в турнирной таблице. Главными виновниками поражений тренерский штаб команды считает вратаря и защитников.
Миколенко может отправиться в запас
Шон Дайч собрал футболистов обороны перед паузой в чемпионате Англии на матчи сборных. Тренер "Эвертона" объяснил каждому футболисту его ошибки в первых поединках сезона. Помимо Виталий Миколенко, на собрании присутствовали защитник Джеймс Тарковски, хавбек Идрисса Гейе и голкипер Джордан Пикфорд.
Всем футболистам сообщили, что у них будет время исправить ошибки. Но если в игре "Эвертона" ничего не изменится, что лидеры команды могут оказаться в запасе.
В случае Миколенко "Эвертон" может продать защитника зимой, поскольку на украинца есть спрос среди других команд. То же самое касается и Тарковски.
Напомним, Цыганков поссорился с руководством "Жироны" — причина достаточно серьезная.
Малиновским заинтересовался амбициозный турецкий клуб.
Шовковский привлек внимание известного клуба — тренер получит выгодное предложение.
Забарный назвал самого талантливого игрока "Динамо" и пророчит ему топовые чемпионаты.
Харлан выходит замуж — олимпийская чемпионка показала кольцо.
Читайте Новини.LIVE!