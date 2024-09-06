У Миколенко проблемы в Эвертоне из-за слабой игры украинца в обороне

Виталий Миколенко (слева) и Джеймс Тарковски. Фото: Reuters/Molly Darlington

Английский "Эвертон" провалил старт сезона в Премьер-лиге. Команда допустила слишком много ошибок в обороне, и часть из них лежит на защитнике сборной Украины Виталии Миколенко.

У футболиста есть время исправить недочеты в своей игре, иначе его отправят в запас, сообщает Daily Mail.

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"Эвертон" пропустил восемь голов в трех первых турах АПЛ и не сумел набрать на одного очка. После трех поражений команда Шона Дайча занимает последнее место в турнирной таблице. Главными виновниками поражений тренерский штаб команды считает вратаря и защитников.

Виталий Миколенко в матче с "Борнмутом". Фото: Reuters/Lee Smith

Миколенко может отправиться в запас

Шон Дайч собрал футболистов обороны перед паузой в чемпионате Англии на матчи сборных. Тренер "Эвертона" объяснил каждому футболисту его ошибки в первых поединках сезона. Помимо Виталий Миколенко, на собрании присутствовали защитник Джеймс Тарковски, хавбек Идрисса Гейе и голкипер Джордан Пикфорд.

Виталий Миколенко в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Всем футболистам сообщили, что у них будет время исправить ошибки. Но если в игре "Эвертона" ничего не изменится, что лидеры команды могут оказаться в запасе.

В случае Миколенко "Эвертон" может продать защитника зимой, поскольку на украинца есть спрос среди других команд. То же самое касается и Тарковски.

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