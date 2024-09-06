У Миколенка проблеми в Евертоні через слабку гру українця в обороні

В Евертоні незадоволені грою Миколенка — що чекає на українця
Англійський "Евертон" провалив старт сезону у Прем'єр-лізі. Команда припустилася забагато помилок в обороні, і частина з них лежить на захиснику збірної України Віталії Миколенко.
У футболіста є час виправити недоліки у своїй грі, інакше його відправлять у запас, повідомляє Daily Mail.
"Евертон" пропустив вісім голів у трьох перших турах АПЛ і не зумів набрати на одного очка. Після трьох поразок команда Шона Дайча посідає останнє місце у турнірній таблиці. Головними винуватцями поразок тренерський штаб команди вважає воротаря та захисників.
Миколенко може вирушити в запас
Шон Дайч зібрав футболістів оборони перед паузою у чемпіонаті Англії на матчі збірних. Тренер "Евертона" пояснив кожному футболістові його помилки у перших поєдинках сезону. Крім Віталія Миколенка, на зборах були присутні захисник Джеймс Тарковські, хавбек Ідріса Гейє та голкіпер Джордан Пікфорд.
Всім футболістам повідомили, що вони мають час виправити помилки. Але якщо в грі "Евертона" нічого не зміниться, лідери команди можуть опинитися в запасі.
Щодо Миколенка "Евертон" може продати захисника взимку, оскільки українець має попит серед інших команд. Те саме стосується і Тарковського.
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