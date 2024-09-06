У Миколенка проблеми в Евертоні через слабку гру українця в обороні

Віталій Миколенко (ліворуч) та Джеймс Тарковські. Фото: Reuters/Molly Darlington

Англійський "Евертон" провалив старт сезону у Прем'єр-лізі. Команда припустилася забагато помилок в обороні, і частина з них лежить на захиснику збірної України Віталії Миколенко.

У футболіста є час виправити недоліки у своїй грі, інакше його відправлять у запас, повідомляє Daily Mail.

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"Евертон" пропустив вісім голів у трьох перших турах АПЛ і не зумів набрати на одного очка. Після трьох поразок команда Шона Дайча посідає останнє місце у турнірній таблиці. Головними винуватцями поразок тренерський штаб команди вважає воротаря та захисників.

Віталій Миколенко у матчі з "Борнмутом". Фото: Reuters/Lee Smith

Миколенко може вирушити в запас

Шон Дайч зібрав футболістів оборони перед паузою у чемпіонаті Англії на матчі збірних. Тренер "Евертона" пояснив кожному футболістові його помилки у перших поєдинках сезону. Крім Віталія Миколенка, на зборах були присутні захисник Джеймс Тарковські, хавбек Ідріса Гейє та голкіпер Джордан Пікфорд.

Віталій Миколенко у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Всім футболістам повідомили, що вони мають час виправити помилки. Але якщо в грі "Евертона" нічого не зміниться, лідери команди можуть опинитися в запасі.

Щодо Миколенка "Евертон" може продати захисника взимку, оскільки українець має попит серед інших команд. Те саме стосується і Тарковського.

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