Ілля Забарний вважає Тараса Міхавка найталановитішим гравцем Динамо

Захисник збірної України Ілля Забарний. Фото: скріншот

Академія київського "Динамо" часто виховувала дуже талановитих футболістів. Одним із них був центральний захисник англійського "Борнмута" та збірної України Ілля Забарний.

У коментарі "Українському футболу" Забарний розповів, хто зараз є найталановитішим молодим футболістом "Динамо".

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Зазначимо, що у січні 2023 року "Динамо" продало Забарного в "Борнмут" за 22 млн євро.

Хто буде наступним після Забарного

За словами Забарного, зараз у складі "Динамо" має великий потенціал 19-річний лівий центральний захисник Тарас Михавко.

Тарас Михавко. Фото: "Динамо"

Ілля вважає, що Михавко потрібно набратися більше досвіду у матчах за "Динамо" і він перейде до одного з топових чемпіонатів Європи.

"Я бачив Михавка, він дуже хороший футболіст. Мені імпонує, як він грає з м’ячем і веде боротьбу. Мені здається, йому треба ще набратися досвіду в Динамо і його перехід в топчемпіонати вже не за горами. Я йому бажаю всього найкращого", — сказав Забарний.

Зазначимо, що Забарній у складі "Динамо" провів 84 матчі, забив один м'яч і зробив два асисти.

У складі "Борнмуту" Ілля провів 50 ігор та забив один м'яч. Наразі трансферна вартість українця за версією порталу "Трансфермаркт" становить 32 млн євро.

Також у 22 роки Забарний має 39 матчів за збірну України та один гол.

Михавко у 19 років зіграв за "Динамо" 15 матчів, де віддав одну гольову передачу. "Трансфермаркт" оцінює гравця у 800 тисяч євро.

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