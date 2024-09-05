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Сабо назвав головну проблему Динамо у Лізі Європи

5 вересня 2024 16:01
Валерій Ковалевич - Редактор
Сабо розкритикував УЄФА та попередив Динамо про небезпеку
Йожеф Сабо відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube
Валерій Ковалевич - Редактор

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо оцінив перспективи київського "Динамо" в основному турнірі Ліги Європи. Експерт застеріг наставника "біло-синіх" від небезпеки.

Сабо розповів, чим загрожує "Динамо" зміна формату єврокубкового турніру, повідомляє 1927.kiev.ua.

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Київське "Динамо" проведе щонайменше вісім матчів у Лізі Європи. У суперниках української команди опинилися італійські "Лаціо" та "Рома", турецький "Галатасарай", угорський "Ференцварош", іспанський "Реал Сосьєдад", чеська "Вікторія", німецький "Хоффенхайм" та латвійський РФШ.

Перший матч проти "Лаціо" підопічні Олександра Шовковського проведуть 25 вересня. Останній поєдинок в основному турнірі Ліги Європи буде зіграний 30 січня 2025 року, і в цьому може полягати проблема для "біло-синіх".

Георгій Бущан
Голкіпер "Динамо" Георгій Бущан. Фото: пресслужба клубу

Сабо застеріг "Динамо"

Колишній тренер збірної України наголосив, що київська команда не звикла до такого графіка матчів. На початку кожного року, під час паузи у національній першості, футболісти "Динамо" проводять закордонний збір. Але тепер підготовка до другої частини сезону опиниться під питанням.

"В УЄФА пішли на такий крок заради грошей. У європейських чемпіонатах є команди, на які дивитися не хочеться, коли вони тільки-но починають сезон", — заявив Сабо.

Експерт назвав новий формат Ліги Європи незручним для "Динамо" і заявив, що виїзні матчі перетворяться для української команди на серйозне випробування.

Нагадаємо, Шовковський привернув увагу відомого клубу — тренер отримає вигідну пропозицію.

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"Динамо" доведеться шукати новий стадіон для матчів у Лізі Європи. 

Збірна України втратила лідера напередодні матчів у Лізі Націй. 

спорт футбол Динамо Ліга Європи Йожеф Сабо

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