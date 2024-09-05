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Сабо назвал главную проблему Динамо в Лиге Европы

5 сентября 2024 16:01
Валерий Ковалевич - Редактор
Сабо раскритиковал УЕФА и предупредил Динамо об опасности
Йожеф Сабо отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube
Валерий Ковалевич - Редактор

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо оценил перспективы киевского "Динамо" в основном турнире Лиги Европы. Эксперт предостерег наставника "бело-синих" от опасности. 

Сабо рассказал, чем грозит "Динамо" изменение формата еврокубкового турнира, сообщает 1927.kiev.ua

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Киевское "Динамо" проведет как минимум восемь матчей в Лиге Европы. В соперниках украинской команды оказались итальянские "Лацио" и "Рома", турецкий "Галатасарай", венгерский "Ференцварош", испанский "Реал Сосьедад", чешская "Виктория", немецкий "Хоффенхайм" и латвийский РФШ. 

Первый матч против "Лацио" подопечные Александра Шовковского проведут 25 сентября. Последний поединок в основном турнире Лиги Европы будет сыгран 30 января 2025 года, и в этом может заключаться проблема для "бело-синих". 

Георгий Бущан
Голкипер "Динамо" Георгий Бущан. Фото: пресс-служба клуба

Сабо предостерег "Динамо" 

Бывший тренер сборной Украины отметил, что киевская команда не привыкла к такому графику матчей. В начале каждого года, во время паузы в национальном первенстве, футболисты "Динамо" проводят зарубежный сбор. Но теперь подготовка ко второй части сезона окажется под вопросом. 

"В УЕФА пошли на такой шаг ради денег. В европейских чемпионатах есть команды, на которые смотреть не хочется, когда они только-только начинают сезон", — заявил Сабо. 

Эксперт назвал новый формат Лиги Европы неудобным для "Динамо" и заявил, что выездные матчи превратятся для украинской команды в серьезное испытание. 

Напомним, Шовковский привлек внимание известного клуба — тренер получит выгодное предложение.

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"Динамо" придется искать новый стадион для матчей в Лиге Европы. 

Сборная Украины потеряла лидера накануне матчей в Лиге Наций. 

спорт футбол Динамо Лига Европы Йожеф Сабо

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