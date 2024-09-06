Илья Забарный считает Тараса Михавко самым талантливым игроком Динамо

Защитник сборной Украины Илья Забарный. Фото: скриншот

Академия киевского "Динамо" часто воспитывала очень талантливых футболистов. Одним из них был центральный защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный.

В комментарии "Украинскому футболу" Забарный рассказал, кто сейчас является самым талантливым молодым футболистом "Динамо".

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Отметим, что в январе 2023 года "Динамо" продало Забарного в "Борнмут" за 22 млн евро.

Кто будет следующим после Забарного

По словам Забарного, сейчас в составе "Динамо" имеет большой потенциал 19-летний левый центральный защитник Тарас Михавко.

Тарас Михавко. Фото: "Динамо"

Илья считает, что Михавко нужно набраться больше опыта в матчах за "Динамо" и он перейдет в один из топовых чемпионатов Европы.

"Я видел Михавко, он очень хороший футболист. Мне нравится, как он играет с мячом и ведет борьбу. Мне кажется, ему нужно еще набраться опыта в "Динамо", и его переход в топчемпионаты уже не за горами. Я желаю ему всего наилучшего", — сказал Забарный.

Отметим, что Забарний в составе "Динамо" провел 84 матча, забил один мяч и сделал два ассиста.

В составе "Борнмута" Илья провел 50 игр и забил один мяч. Сейчас трансферная стоимость украинца по версии портала "Трансфермаркт" составляет 32млн евро.

Также в 22 года Забарный имеет 39 матчей за сборную Украины и один гол.

Михавко в 19 лет сыграл за "Динамо" 15 матчей, где отдал одну голевую передачу. "Трансфермаркт" оценивает игрока в 800 тысяч евро.

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