Суркіс назвав одного з найкращих легіонерів у складі Динамо

Ігор Суркіс спостерігає за грою "Динамо". Фото: УНІАН

Колишній футболіст "Динамо" та збірної Португалії Мігел Велозу прийняв рішення завершити ігрову кар'єру та стати тренером. Президент київського клубу Ігор Суркіс подякував футболісту і побажав йому удачі.

Суркіс в інтерв'ю офіційному сайту "Динамо" зазначив, що Велозу завжди був прикладом для наслідування у київській команді.

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Мігел Велозу виступав у складі "Динамо" з 2012 до 2016 року. Португальський півзахисник одразу став одним із лідерів "біло-синіх". Разом із київською командою футболіст виграв чемпіонат та Кубок України по два рази, виступав у Лізі чемпіонів. Португалець зіграв 127 поєдинків, забив 14 м'ячів та зробив 13 результативних передач.

Мігел Велозу у матчі за "Динамо". Фото: УНІАН

Що Суркіс сказав про Велозу

Президент "Динамо" подякував португальському гравцю за роки, які Велозу провів в Україні. Суркіс зазначив, що Мігел завжди відрізнявся своїм високим професіоналізмом та працьовитістю.

"Він був одним із головних, якщо не головним конструктором атак команди, віддавав фірмові передачі та демонстрував лідерські якості. Відмінно працював Мігел і на оборону, виконував величезний обсяг роботи й віддавав себе грі на сто відсотків", — заявив Суркіс.

Після відходу з "Динамо" Велозу грав в Італії. Його останньою командою була "Піза", яку тренує Філіппо Індзагі. Після закінчення кар'єри португалець увійде до тренерського штабу цієї команди.

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