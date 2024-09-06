Людмила Киченок на US Open выиграла свой второй турнир Большого шлема

Елена Остапенко и Людмила Киченок. Фото: WTA

В Нью-Йорке прошел финал Открытого чемпионата США в парном разряде у женщин. До этой стадии впервые дошли украинка Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко.

Соперницами Киченок и Остапенко были француженка Кристина Младенович и китаянка Чжан Шуай, сообщил портал Новини.LIVE.

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Киченок и Остапенко во второй раз вместе играли в финале турнира Большого шлема и впервые победили. В начале 2024 года они уступили на Открытом чемпионате Австралии.

При этом Киченок ранее выигрывала "Уимблдон" в миксте вместе с Мате Павичем.

Матч длился 1 час 30 минут, где Киченок и Остапенко подали один эйс, сделали семь двойных ошибок и использовали четыре из пяти брейк-пойнтов.

Младенович и Шуай подали один эйс, допустили пять двойных ошибок и реализовали два из семи брейков.

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