Людмила Кіченок на US Open виграла свій другий турнір Великого шолома

Українка Людмила Кіченок виграла US Open
У Нью-Йорку пройшов фінал Відкритого чемпіонату США у парному розряді у жінок. До цієї стадії вперше дійшли українка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко.
Суперницями Кіченок та Остапенко були француженка Крістіна Младенович та китаянка Чжан Шуай, повідомив портал Новини.LIVE.
The championship moment 💜 #USOpen pic.twitter.com/6l0UTcTUT4— wta (@WTA) September 6, 2024
Людмила Кіченок/Олена Остапенко — Крістіна Младенович/Чжан Шуай — 6:4, 6:3
Кіченок та Остапенко вдруге разом грали у фіналі турніру Великого шолому та вперше перемогли. На початку 2024 року вони поступилися на Відкритому чемпіонаті Австралії.
При цьому Кіченок раніше вигравала "Вімблдон" у міксті разом із Мате Павичем.
Матч тривав 1 годину 30 хвилин, де Кіченок та Остапенко подали один ейс, зробили сім подвійних помилок та використали чотири з п'яти брейк-пойнтів.
Младенович і Шуай подали один ейс, припустилися п'яти подвійних помилок і реалізували два з семи брейків.
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