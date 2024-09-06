Людмила Кіченок на US Open виграла свій другий турнір Великого шолома

Олена Остапенко та Людмила Кіченок. Фото: WTA

У Нью-Йорку пройшов фінал Відкритого чемпіонату США у парному розряді у жінок. До цієї стадії вперше дійшли українка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко.

Суперницями Кіченок та Остапенко були француженка Крістіна Младенович та китаянка Чжан Шуай, повідомив портал Новини.LIVE.

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Кіченок та Остапенко вдруге разом грали у фіналі турніру Великого шолому та вперше перемогли. На початку 2024 року вони поступилися на Відкритому чемпіонаті Австралії.

При цьому Кіченок раніше вигравала "Вімблдон" у міксті разом із Мате Павичем.

Матч тривав 1 годину 30 хвилин, де Кіченок та Остапенко подали один ейс, зробили сім подвійних помилок та використали чотири з п'яти брейк-пойнтів.

Младенович і Шуай подали один ейс, припустилися п'яти подвійних помилок і реалізували два з семи брейків.

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